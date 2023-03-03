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員工難找 旅館服務祭「減法」因應

記者張宏／洛杉磯報導
旅館業現在最缺少的就是做客房服務的員工。（讀者提供）
旅館業現在最缺少的就是做客房服務的員工。（讀者提供）

疫情時期旅館業受到嚴重衝擊，雖然疫情後旅館業表面恢復，看起來和疫情前無異。但是有華人消費者表示，現在一些旅館在盡可能縮減所能提供的服務。華人旅館業者不諱言，現任缺少人手問題嚴重，對旅館業未來持觀望保守狀態。

華人齊小姐近日出差，發現同樣一家旅館提供服務與日俱減。她說，出差常住一家四星酒店，最近每次去都發現酒店服務日益減少，首先以前房間至少有一瓶免費瓶裝水，現在別說免費的瓶裝水，連收費的水都沒有。後來茶包咖啡也減少，冰箱裡更是空空如也。還有一家公寓式酒店，連紙筆都不提供，每個抽屜都是空的。廚房櫥櫃裡也都是空的，連咖啡機都沒有咖啡壺，打前台客服電話從來沒人接。酒店節流如此，讓人感慨。

據美國旅館及住宿協會(AHLA)對旅館經營者進行的一項新調查顯示，近80%的酒店出現人員短缺，旅館經營者正在為潛在僱員提供更高工資、福利和靈活性等一系列激勵措施，來填補職位空缺。 71%的旅館業受訪者表示正在增加工資，64%的業者提供更大工作時間的靈活性，33%的業者正在擴大福利，但81%的旅館業者表示仍然無法填補空缺職位。79%的調查受訪者表示正面臨人員短缺，22%的受訪者嚴重短缺。 最關鍵需要的人員是客房服務，43%的人將其列為首要招聘的工作職位。

不過，與2022年9月相比，旅館員工短缺的數字有所改善。當時在AHLA的一項調查中，87%的受訪者表示人手短缺，36%的人嚴重短缺，43%的人將客房服務列為當時首要招聘的職位。這些人員配置稀缺的挑戰也為旅館員工帶來歷史性的職業機會。 截至去年12 月，全國酒店平均工資達到每小時23元以上，創歷史新高。 自疫情以來，酒店平均工資的增長速度超過整個經濟體的平均工資。 酒店福利和靈活性比以往都好。

即便如此，旅館還是面臨缺人，旅館業者汪蔚興表示，現在旅館業依然人手不足，且據他了解，不少業者都是持觀望保守狀態，不會投入重金投資、擴張和翻新等。因為聯準會加息壓力巨大，這對全美和全球市場都有顯著影響，同時也會影響消費者意願。旅館業現在主要還是以國內客人為主，國際旅行雖然有所回升，但是因為一些國家開放比較晚，目前回升力度還不夠。未來形勢不明朗，如果因為經濟問題，民眾縮減開支，觀光業必然首當其衝。

根據美國勞工統計局數據，與2020年2月相比，酒店就業人數減少超過25萬個。酒店正在填補因為疫情失去的許多工作崗位，目前在全國旅館業開放的工作職位近10萬個。由此看來，人手短缺及對未來經濟的不確定性，也必然會影響旅館所提供的服務，降低消費者的體驗。

雖然疫情後旅館業表面恢復，看起來和疫情前無異，但細節處卻有很多減法。（讀者提供）
雖然疫情後旅館業表面恢復，看起來和疫情前無異，但細節處卻有很多減法。（讀者提供）

旅館 疫情 咖啡

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