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專搶現金裝甲車 FBI懸賞「奇薩皮剋強盜」

記者趙健／洛杉磯市報導
「奇薩皮剋強盜」成員作案時的監控畫面。（FBI）
「奇薩皮剋強盜」成員作案時的監控畫面。（FBI）

美國聯邦調查局（FBI）和有關執法部門3月2日聯合宣布，調查和懸賞搜捕一個專以裝甲車為目標的武裝搶劫組織。過去一年內，該組織在洛杉磯縣犯案多起，被稱為「奇薩皮剋強盜」（Chesapeake Bandits）。

據FBI消息，該組織的作案目標是裝甲車司機，作案地點通常在得來速自動取款機（drive-thru ATMs）和支票兌換點附近。犯罪嫌疑人在綁住或用槍枝威脅裝甲車司機後，進入車內盜取現金。調查人員認為，受害的裝甲車司機在案發前已被該組織監視。

目前，該組織有兩名嫌疑人的身份已確認，其中一人被捕，另一人正在被通緝。據FBI描述，目前被通緝的嫌疑人名為James Russell Davis，身高5呎11吋，體重250至300磅，別名「Pudda」、「Budah」和「Rozay」。他所駕駛的車輛包括車牌為7ABW490的白色Chevy Tahoe、車牌為9BNL712的白色Lexus，以及車牌為8ULA955的黑色Chevy Blazer。

該組織已被FBI列為重大犯罪嫌疑團夥。調查人員稱，該組織在洛杉磯市West Adams 社區Chesapeake大道上的一處住所內集會和策劃搶劫活動。截至目前，至少五名身份未知的嫌疑人與「奇薩皮剋強盜」有關。

FBI為舉報者提供2萬5000元懸賞金，而現金管理公司Brinks也為此案提供同等數額的懸賞金以協助解決案件。任何有關James Russell Davis或其他嫌疑人的信息，都可致電1-800-CALL FBI或通過網站TIPS.FBI.GOV匿名舉報。

FBI懸賞2萬5000元抓捕犯罪嫌疑人James Russell Davis。（...
FBI懸賞2萬5000元抓捕犯罪嫌疑人James Russell Davis。（FBI）

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