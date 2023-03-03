華人奇諾岡公園賞花迷路 警出動直升機救援

M女士撥打電話僅5分鐘後，就獲直升機救援。（受訪者提供）

春季的南加奇諾岡州立公園 （Chino Hills State Park）山花爛漫，吸引不少民眾前來賞花踏青，有華人 甚至因此在公園山中迷路，最終出動直升機救援才得以脫險。

華人M女士稱，她和先生一直心心念念想去奇諾岡州立公園賞花拍照，簡單查看了路線後便出發。她說：「因為今年去公園踏青的人特別多，網友分享的旅遊攻略也非常齊全，而且大家都說奇諾岡州立公園的路途平坦，徒步根本沒有什麼難度。」

M女士說，停完車後，他們就開始順著East Fence Trail的指示牌一路向前。剛開始還興高采烈，可越走越覺得不對勁：道路痕跡變得愈發模糊，而且一路上一個人也沒碰到。隨著他們越走越深，雜草灌木叢已經高到需要用刀砍開才能開闢道路的程度，行走十分艱難。

「當時我們腳後跟都磨破了，眼看天色變暗，太陽就要落山，且公園5點就要關門，我們開始急了，於是想到了撥打911。」可由於信號不好，他們前前後後花了近20分鐘，才終於撥通了911的電話。報警後的M女士停留在原地，腦中開始想像救援隊伍出現的場景——她原以為救援隊可能會騎馬來救他們。

沒想到五分鐘後，救援隊以一種更為出乎意料的方式趕到現場。

一架直升機出現在天空中，在天空盤旋了兩圈後很快便搜索到了M女士一家。 她形容：「直升機靠近我們的時候帶動的氣流非常劇烈，我感覺整個人都要被風吹走了。然後，我們就被救援人員扶上了直升機，飛機駛向一處公園內人較少的地方降落。 下飛機後，我們被指引上了一輛警車。 整個救援過程非常快，而且救援人員和警察 全程態度都極好， 一直在關心地問我們有沒有受傷。」

M女士補充說：「走之前，救援人員告訴我們此次救援不會收費。這甚至讓我覺得非常不好意思，覺得給他們添了麻煩，愧疚感十足。」