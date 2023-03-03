我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

華人奇諾岡公園賞花迷路 警出動直升機救援

記者趙健／奇諾岡市報導
M女士撥打電話僅5分鐘後，就獲直升機救援。（受訪者提供）
M女士撥打電話僅5分鐘後，就獲直升機救援。（受訪者提供）

春季的南加奇諾岡州立公園（Chino Hills State Park）山花爛漫，吸引不少民眾前來賞花踏青，有華人甚至因此在公園山中迷路，最終出動直升機救援才得以脫險。

華人M女士稱，她和先生一直心心念念想去奇諾岡州立公園賞花拍照，簡單查看了路線後便出發。她說：「因為今年去公園踏青的人特別多，網友分享的旅遊攻略也非常齊全，而且大家都說奇諾岡州立公園的路途平坦，徒步根本沒有什麼難度。」

M女士說，停完車後，他們就開始順著East Fence Trail的指示牌一路向前。剛開始還興高采烈，可越走越覺得不對勁：道路痕跡變得愈發模糊，而且一路上一個人也沒碰到。隨著他們越走越深，雜草灌木叢已經高到需要用刀砍開才能開闢道路的程度，行走十分艱難。

「當時我們腳後跟都磨破了，眼看天色變暗，太陽就要落山，且公園5點就要關門，我們開始急了，於是想到了撥打911。」可由於信號不好，他們前前後後花了近20分鐘，才終於撥通了911的電話。報警後的M女士停留在原地，腦中開始想像救援隊伍出現的場景——她原以為救援隊可能會騎馬來救他們。

沒想到五分鐘後，救援隊以一種更為出乎意料的方式趕到現場。

一架直升機出現在天空中，在天空盤旋了兩圈後很快便搜索到了M女士一家。 她形容：「直升機靠近我們的時候帶動的氣流非常劇烈，我感覺整個人都要被風吹走了。然後，我們就被救援人員扶上了直升機，飛機駛向一處公園內人較少的地方降落。 下飛機後，我們被指引上了一輛警車。 整個救援過程非常快，而且救援人員和警察全程態度都極好， 一直在關心地問我們有沒有受傷。」

M女士補充說：「走之前，救援人員告訴我們此次救援不會收費。這甚至讓我覺得非常不好意思，覺得給他們添了麻煩，愧疚感十足。」

奇諾岡州立公園管理經理Enrique特別提醒民眾，公園內大概每三、四個月就會發生遊客迷路事件，遊客們需提前做好準備。在公園的入口處或網站上也都面向遊客提供有詳細的公園地圖。

M女士表示，整個救援過程非常快，而且救援人員和警察全程態度都極好。（受訪者提供）
M女士表示，整個救援過程非常快，而且救援人員和警察全程態度都極好。（受訪者提供）

州立公園 華人 警察

上一則

專搶現金裝甲車 FBI懸賞「奇薩皮剋強盜」

下一則

配合國稅局 加州災區報稅期延至10/16

延伸閱讀

科比空難照外流 洛杉磯郡2850萬與遺孀和解

科比空難照外流 洛杉磯郡2850萬與遺孀和解
華人在南加奇諾岡州立公園迷路 警方出動直升機救援

華人在南加奇諾岡州立公園迷路 警方出動直升機救援
直擊烏克直升機出任務 飛行員：想活著回來，最好低飛

直擊烏克直升機出任務 飛行員：想活著回來，最好低飛
伊朗直升機墜毀 體育部長也在機上「頭受傷」

伊朗直升機墜毀 體育部長也在機上「頭受傷」
伊朗直升機墜毀 體育部長也在機上

伊朗直升機墜毀 體育部長也在機上
用雷射筆多次瞄準警察直升機 南加男被捕

用雷射筆多次瞄準警察直升機 南加男被捕

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選