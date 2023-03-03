28類報案電話 將不再派武裝員警到場

洛市警局對28類報案電話將不再派武裝員警到場。（取自KTLA）

洛杉磯 市警局工會可望與洛杉磯市警局（LAPD）達成共識，未來對28類報案電話將不再派武裝員警到場，意義除了降低民眾對警察 的負面觀感外，也有助於緩解警力短缺的問題。

工會「洛杉磯警察保護協會」（Los Angeles Police Protective League）1日下午已經公開28個項目的細節，但LAPD何時開始實施還不確定。

不派武裝警察，而由專業人員前往的案件包括：

1、不涉刑案、非暴力的遊民 與生活問題；2、非刑事的精神問題；3、非暴力的青少年滋擾事件，例如不受管教或不肯上學；4、非緊急狀態下的學校案件；5、違反公衛條例；6、市立公園的非暴力案件；7、酒後或嗑藥後的糾紛，且沒有進行中的犯罪行為；8、家福查核，包括非刑事案或單純是醫療方的請託時；9、非致命的交通意外，且不是酒駕或涉及刑案。

另外19項還包括違規停車、車道拖吊、廢棄車輛、亂丟垃圾、沒有攻擊行為的惡犬通報、噪音案件、租屋糾紛、沒有明確威脅的逗留或越界行為、Code 30警報，除非是搶案的211 silent alarm、亂丟針筒、交通案件、遊民營區移除，除非員警被要求到場、乞討、非法叫賣、非法賭博、濫放煙火、公眾場所隨意便溺、公共場所喝酒、可疑的假屍體，除非有跡象顯示為惡作劇。

工會指出，在佛洛伊德案發生後，舊金山就已經開始不派武裝警察處理部分案件的作法，俄勒岡州、維吉尼亞州也有前例，因此希望洛市也能跟進，緩解員警的持續過勞，並降低公眾對於警察可能不當執法的戒心。工會並表示，將與LAPD進一步釐清細部作法，包括如何在已經派遣非武裝人員後增派武裝人員的標準。