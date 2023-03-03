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洛城新語╱ 加州特色 房東竟比房客難

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擁有資產的房東，在傳統認知中，應該不屬於弱勢群體。可是在深藍加州，部分房客卻仗著法律偏袒，讓房東的日子過得比房客更艱難。租霸橫行，已成為令人皺眉的加州特色；政客需要反思，對租客的保護，是否太過度。

北加州華人房東George Wu遭遇租霸，對方不僅拖欠12萬元房租，還仗著暫停驅逐令賴著不走。George Wu控告租客的案件，也因該法推遲18次。處於破產邊緣的George Wu，無奈選擇在縣政府門口絕食抗議，希望終止暫停驅逐房客的法令，並喚起社會大眾對加州房東權益的關注。

近期被房客逼得走投無路的，絕不止George Wu一人。2月27日的加州公寓協會記者會上，華人Judie Zhu也講述遭遇租霸的經歷。她表示，三處房產的租客，全部拒付租金，累計金額10萬8000元。沒有租金收入，卻要交產業稅，還房貸等；為了養家糊口，她與丈夫每週工作七天，每天開10到15小時車送外賣。與George Wu類似，Judie Zhu通過法律程序驅趕房客，同樣不順利，租霸甚至表示「永遠不會離開，也不會付租金。」

不僅普通房東受租霸所擾，連專業的律師，也會遭遇欠租麻煩。律師郝琦，剛剛花費半年時間，將欠租者趕走。她表示，加州驅逐房客，少則半年，多則一、兩年；只損失半年租金就能請走房客，已算幸運。

就連精通民事訴訟的律師，都坦言能在半年內趕走欠租房客，已算理想情況。加州法律對租客之偏袒，可見一斑。考慮到加州房價普遍較貴，能全款買房者畢竟少數，而高房價又與高產業稅畫等號，加州房東所面臨的經營風險，著實不低。因為一旦租客停繳租金，房東面臨的不僅是房租上的損失，還有高額房貸、產業稅及保險等開銷，而且這些經濟上的損失動輒半年以上，倘若沒有一定的儲蓄，房東可能很難度過難關。

其實左派政客們為了減少無家可歸者，制定過於保護租客的法律，從長遠看，會讓部分人群更難租到房子。畢竟驅逐租客的過程如此麻煩，房東在篩選房客時，勢必會小心謹慎，提高對房客的要求。確保其有良好的信用紀錄、穩定的工作與收入的情況下，才會出租房屋，嚴格篩選房客，將導致市場上待租屋變少。

除此之外，鑒於當房東的風險不小，願意投資房屋租賃的民眾也會減少。例如前文所述的Judie Zhu，在遭遇租霸噩夢後，已決定退出租屋市場，並考慮變賣房產搬到其他地方。如此這般，對整個加州房地產市場，都會是不小的打擊。

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