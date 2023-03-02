洛縣華女租車被坑 遭惡意索賠500元

黃小姐租車時遭遇的詐騙，讓她相當錯愕也不解。（unsplash示意圖）

洛杉磯 縣華女黃小姐最近因公出差到紐約，沒想到一時為節省錢卻為她帶了許多後續麻煩。不但遭受租車 公司以各種方式向她索取額外費用，包括在還車後發出多封信函要求賠償。儘管她多次與對方協商，但都沒有得到解決，讓她十分沮喪。

黃小姐近期因公出差到紐約，到達紐瓦克機場（Newark Liberty International Airport）後透過旅遊網站Expedia找到一家最便宜的租車公司。由於她的航班延誤，原本預計下午6點抵達紐約的她，直到晚上10點才到達。

當她到達租車公司時，該公司原本告知她不需要支付額外費用，但她需要重新簽一份合約。而合約卻又寫著比原定金額多出280元的費用，讓她相當不解，向櫃檯人員詢問，對方立刻改口說要額外支付80元，剩餘200塊會當作押金退還給她。黃小姐當下雖疑惑，但也因自己晚到、相當疲累，選擇支付該筆費用。隨後櫃檯人員遞交車鑰匙給黃小姐後，讓她自行前往停車場找車，這讓當下本就疑惑的黃小姐更加不解。

而回程的班機因是上午6點多，因此她也特地與租車公司提前溝通，對方只簡單告知「將鑰匙投信箱」即可。而在黃小姐上午約4時抵達還車時，該公司也未派遣任何員工前往檢查車況，為了以防萬一，黃小姐拍下車子外觀照片，再將鑰匙投進信箱後離去。

當時她覺得還車很順利，沒多想就登上了飛機返回洛杉磯。然而，當她回到洛杉磯時，就收到了租車公司的賠償要求。租車公司聲稱，黃小姐的車子在租借期間出現了划痕，需要她為此負責賠償，並要求黃小姐賠償80元。

租車公司將索賠金額拉高至500元，遠比一開始的金額高出許多。（黃小姐提供）

黃小姐指出，對方指出的刮痕位在車子前方擋泥板下方，而自己拍下的照片則沒有拍到該處，黃小姐卻納悶，該處極難發現，更別說刮傷。但自己也無法證明究竟是對方事後弄出，還是自己意外弄傷。

在此情況下，黃小姐表示不願意自行承擔賠償責任，並建議租車公司向其租車時所購買的保險 公司理賠。然而，租車公司卻表示該保險並不理賠刮痕等汽車外傷。此後，租車公司更多次向黃小姐發送帳單，價格從80元一路攀升至500多元，期間也不願回應黃小姐的問題，讓她相當不滿。

在向律師朋友尋求意見後，對方則建議她吊銷信用卡，以避免該公司無端收取費用。律師朋友還為她寫了一封正式律師信，告訴對方他們的行為是違法的，要求對方停止收取費用。

此外，律師朋友也提醒黃小姐，這是一個典型的詐騙案例。根據網上公開訊息，該公司捲入多起類似詐騙官司。律師朋友還告訴黃小姐，如果未來遇到類似情況，千萬不要提供社會安全號碼，以避免身份被盜用或信用紀錄被濫用等情況。