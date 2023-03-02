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LAX獲聯邦挹注3100萬 將改進道路

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場 (LAX) 28日宣布，將通過兩黨基礎設施法額外獲得3100萬元的贈款資金，以幫助改造和重建提供機場通道航廈的道路系統。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 (LAX) 28日宣布，將通過兩黨基礎設施法額外獲得3100萬元的贈款資金，以幫助改造和重建提供機場通道航廈的道路系統。（LAX提供）

洛杉磯國際機場LAX）2月28日宣布，將通過兩黨基礎設施法（Bipartisan Infrastructure Law）額外獲得3100萬元的贈款資金，以幫助改造和重建機場通道航廈的道路系統。

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）表示，政府提供的這筆資金意味著為LAX旅客提供更多便利，通過LAX重要門戶能更好促進全球商業流動，並為洛杉磯人提供更多就業機會。聯邦政府的這項投資將以多種方式產生回報。

LAX航廈道路項目通過對道路系統進行現代化改造（包括重新配置機場主入口），來應對機場面臨的最大挑戰之一。 該項目將修建近八哩的道路，通往LAX中央航廈區及其內部，將顯著改善交通流量並緩解機場周邊地區的車輛壅堵。

2022年7月，美國交通部長Pete Buttigieg宣布，通過基礎設施立法為LAX撥款5000萬元。LAX在2023財年又獲得3100萬元贈款，使美國聯邦航空管理局（FAA）資助計畫在頭兩年的總投資達到8100萬元。

洛杉磯世界機場首席執行官Justin Erbacci表示，這筆第二輪聯邦資金表明，拜登政府、聯邦航空管理局和LAX共同致力於開創LAX新時代。這些錢將用於重新配置和升級當地的道路系統，大大改善旅客進出機場的方式，是機場現代化的重要組成部分。

洛杉磯國際機場 LAX 投資

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