印保區30萬元送暖 助蒙市槍案受害人

聖曼努埃爾印第安人宣教團位於聖伯納汀諾縣印第安人保留區。（聖曼努埃爾印第安人宣教團）

蒙特利公園市 農曆除夕大規模槍擊 案的受害者引起社會廣泛同情。聖伯納汀諾縣「聖曼努埃爾印第安人宣教團」（San Manuel Band of Mission Indians） 1日向槍擊案受害者和他們的家屬捐助30萬元，通過聖蓋博谷的三個華人和亞裔 非營利組織，向受害者家屬提供長期心理康復支持。

這筆贈款將分別贈與聖伯納汀諾亞美人教育和文化資源中心（Asian American Educational and Cultural Resources Center）、華埠服務中心（Chinatown Service Center）和亞太諮詢服務中心（Pacific Asian Counseling Services），三組織將各獲10萬元。

聖曼努埃爾印第安人宣教團主席Lynn Valbuena，在1日的一份捐助聲明中表示，蒙特利公園市的槍擊案悲劇影響所有人，尤其是亞裔社區，所以他們選擇了他們認為最能給與受害人家屬支持的方式支持他們，希望受害人家屬最終能夠從重大的創傷中走出來。

聖曼努埃爾印第安人宣教團表示，亞美教育和文化資源中心是聖伯納汀諾縣和河濱縣唯一一家專注於為內陸帝國亞裔提供服務和計劃的非營利機構。 1971年創辦的洛杉磯華埠服務中心是一家擁有成熟醫療保健服務的組織，可為洛杉磯地區的亞太社區提供心理和行為健康幫助。亞太諮詢服務中心可以為亞太社區提供具有文化敏感性和特定語言的社會服務需求，該組織的心理健康服務和資源應該加以利用。這也是宣教團選擇捐助這三個組織的原因，希望通過他們向槍擊案受害人家屬提供幫助。

聖曼努埃爾印第安人宣教團位於聯邦政府認可的印第安部落，居民主要是聖伯納汀諾高山地區、山口、山谷和沙漠地區的的原住民，長期自治。