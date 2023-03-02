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好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

批發街未受疫情衝擊 反遭通膨苦

記者朱敏梓、劉子為、張庭瑜╱洛杉磯報導
洛杉磯知名批發街Santee Alley。（世說新聞團隊╱攝影）
洛杉磯知名批發街Santee Alley。（世說新聞團隊╱攝影）

洛杉磯的善提街（Santee Alley）和許多亞洲知名購物街有許多相似之處，例如台北的五分埔、北京的秀水街、香港的女人街、東莞的虎門和韓國的東大門，這些地方都以流行服飾、潮牌等著名。由於提供獨特的購物、文化體驗、多樣性選擇、批發價格出售、或可殺價的彈性哭空間等，讓這些購物街相比他區更具優勢，並吸引許多當地、及外國觀光客前來購物。

而這些商業區的興起和沒落也與網購有一定關係。隨著越來越多的人選擇在網上購物，實體店面的生意開始減弱。善提街也同樣面臨消費者需求變化的挑戰。例如，隨著中國製造業崛起，也有許多消費者會抱持著不願吃虧而選擇網路平台的衣物，對當地服飾業造成一定的影響。

視頻來源：世說新聞團隊

疫情期間，因網路購物興起，消費者逐漸轉向網上購物，改變了消費習慣，讓很多實體店不得不停業或受到限制，對傳統實體店造成很大的衝擊。一家潮服店家說，疫情期間因為政府發放了經濟援助，他的生意反而更好了。不過，最近通膨問題反而在經營上遇到困難。

至於一家賣包包的店說，疫情並沒有對生意造成太大的影響，反而生意通常受天氣影響。天氣好時可以吸引更多人，但像最近的暴雨天氣，就對生意產生更大的影響。另一家賣禮服的西裔店家表示，他們沒有受到任何影響，不管是疫情前還是疫情後，都有很多人來看衣服。

在Santee Alley，大多數的賣家都是西裔或韓裔，其次是印度裔，華裔賣家占比很小。在疫情之後，有前華裔賣家表示，華裔賣家在疫情前後都走光了，一則是疫情影響較大，像是從中國過來的包裹，速度和價格都受到很大影響，成本直線上升。另一個原因是，這裡地段好的位置房租十分昂貴，通常來說月租要1萬多元，但疫情後現在的房租便宜了不少。

疫情 華裔 韓裔

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