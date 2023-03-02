洛城新語╱二二八變成「政治提款機」

洛城新語

剛過去的台灣「二二八和平紀念日」，過程並不和平。蔣介石的後代、台北市長蔣萬安參加二二八紀念活動，遇群眾抗議鬧場，高喊「殺人兇手、下跪道歉」，場面混亂。後來蔣萬安致詞真的表達誠摯道歉了，但這就像馬英九 擔任總統時再三道歉一樣，永遠無法平息一些人心中的怨恨，二二八事件 也永遠會成少數人的「政治提款機」。

說來這也是諷刺現象。台灣早已解除戒嚴、擺脫威權統治，進入民主多元社會，民智大開，各方面都走向國際化、融入世界。但76年前，國軍從大陸敗退台灣，在台北大稻埕因查緝私菸，引發警民衝突，進而國軍從基隆登陸「平亂」，殺害或逮捕處決許多無辜民眾，軍民衝突兩邊都有人死傷。

當時軍紀差、領導人觀念落後，省籍隔閡下，軍隊敗戰倉皇離開大陸，在登陸基隆的軍隊自然如驚弓之鳥，加上台共份子居間挑撥分化，有槍的軍隊占優勢，造成很多含冤民眾犧牲，其家屬迄今怨恨難消，年年要舉行追悼會，討回公道。

平心而論，國民黨 須為事件和後來的白色恐怖濫抓濫判等負責，但政權後來也付出代價，政府調查、造冊，為罹難者「平反」和國家賠償；李登輝、馬英九總統任內，都曾道歉，二二八當天也訂為和平紀念日，全台放假。但76年過去了，有些罹難者家屬或已「放下」，但也有很多局外人因政治利益，刻意渲染擴大仇恨，冀圖收割各種利益，正是混亂和讓外界不解的原因。

在蔣萬安紀念會現場鬧場者，不少人恐是為將來參政鋪路，鬧場有如「鍍金」，可增加政治「資歷」和知名度。現任行政院長、前副總統陳建仁，就是想收割二二八果實的典型政客。網上傳播的訊息，他形容自己二二八發生時，正值幼年，但實際上，他是1951年出生，1947年事件發生時，他連娘胎中的嬰兒都不是。

陳建仁又說，二二八時他父親當鎮長，跟國民黨政府軍對峙；但其實他父親陳新安當年是高雄縣政府戶政課長，屬體制內官員；後來還因二二八事件「有功」，被國民黨提名當選高雄縣長，卸任後出任內政部官員。這類極盡說謊之能事，欺騙大眾想收割二二八成果的政客，不知讓真正二二八受害家屬們怎麼想、怎麼看呢？

台灣當前可謂安定中有危機，中共圖謀武統台灣日亟，島內無分藍綠本該齊一心力和步伐，努力建設台灣，讓台灣更壯大，作為中華民族的標竿，擺脫古老的省籍對抗，住民無分閩籍先民或後到的各省族群，大家都是台灣人，更須團結對抗專制的侵略併吞。

無奈政客們各有利益，不惜挑撥省籍、分化族群，依舊是少數食古不化、停留在舊時代思維者的伎倆。「二二八和平日」成了一面照妖鏡，但有些民眾依然埋他們的單，相信這類宣傳仇恨、傷害台灣的思維和做法，真是叫親痛仇快，尤其年輕一輩未必自覺，短視近利，盡做出有傷台灣又未必利己的事，讓真正愛護台灣的人扼腕。