世華婦協大洛杉磯分會長交接 黃崇飛接任

卸任會長徐洸玲（左起）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任處長紀欽耀、總會副總會長白越珠、新任會長黃崇飛。（主辦單位提供）

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯 分會，2月25日在聖蓋博 市希爾頓飯店舉行第4屆週年慶暨第4、5屆會長交接典禮。卸任會長徐洸玲在總會副總會長白越珠的見證下，將印信、披掛會長肩帶及責任鍊傳承交給新任會長黃崇飛。

在總會名譽總會長黎淑瑛的監誓下，黃崇飛和新一屆理監事宣誓就職。同時也舉行新會員入會宣誓，由剛從創會會長李立華手中接棒新上任的徐洸玲監事長監誓完成。

新任會長黃崇飛（左起）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任處長紀欽耀、卸任會長徐洸玲。（主辦單位提供）

活動由柯杜瑞琴創會總會長、施郭鳳珠榮譽總會長、劉琍琦名譽總會長，以及莊住維總會長致詞祝賀影片，拉開序幕，出席人數近三百，現場冠蓋雲集，貴賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任處長紀欽耀及夫人、聯邦第28選區國會眾議員趙美心博士、聖蓋博市長丁言愉及多位僑界領袖。

第四屆會長徐洸玲感謝在南加州 風暴來襲風雨交加的夜晚，仍然有衆多來賓出席，並對任內的理監事致謝，強調大洛杉磯分會的和諧及共享共成。

上新任會長黃崇飛表示將秉持「結合工商婦女，成為彼此的良師益友，共創商機，分享知識，服務社會」的創會理念，與姊妹們共同努力，在2023年繼續發揚大洛的精神，並以3M（Meaningful，Memorable，Measurable）為目標，舉辦Meaningful（有意義的），Memorable（值得紀念的）以及Measurable（有價值的）優質活動。

晚會安排頒發兩位傑出會員獎項，由榮獲第24屆海外台商磐石獎的得主創會會長李立華，以及連續第3、4二屆勞苦功高的財務長井璟獲得。

世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會2月25日在聖蓋博市希爾頓飯店舉行第四屆週年慶暨第四、五屆會長交接典禮。（主辦單位提供）

晚會表演由優優劇團帶來勁歌熱舞開場，緊接著美國青年大獎現代舞冠軍得主Kiera Sun優美的舞姿讓人讚嘆，大洛杉磯分會舞蹈班連續帶來三場精彩舞曲，將現場氣氛炒熱到最高點，現場賓客也紛紛加入，賓主盡歡。中間穿插多位南加州各大歌唱比賽冠軍歌手輪流上場，帶來許多耳熟能詳、膾炙人口的國台英語卡拉OK經典歌曲。預售幸運抽獎的獎金在晚會之前已達萬元以上，募到的獎品包括現金紅包超過7400元，其他禮品價值高達數萬元，頭獎為中華航空捐贈的豪華經濟艙位，由幸運的會員中獎。

許多來賓表示，世華工商婦女企管協會大洛杉磯分會交接儀式簡單隆重，節目設計輕鬆活潑。除了同樂之外，也讓人感受到來自台灣、在海外發揚光大的榮譽感。