「小張能灌籃」 導演邵竫一 拍出亞裔青年成長故事

「小張能灌籃」(暫譯,Chang Can Dunk)講述一位16歲高中生小張與學校籃球隊明星打賭自己能在12個禮拜內成功灌籃的勵志故事。(圖片來源:電影預告截圖)

由亞裔導演 邵竫一(Jingyi Shao)拍攝的的電影 「小張能灌籃」(暫譯,Chang Can Dunk),講述亞裔美國人的青春期成長故事,將於3月10日在迪士尼串流平台(Disney Plus)上映。

「小張能灌籃」講述一個熱愛籃球的亞裔男孩,與學校的籃球明星打賭,會在返校日的舞會前成功灌籃的勵志故事。這部電影從少數族裔和有色人種的角度出發,描述了許多當時社會分級還有亞裔家庭的相處模式。

這部作品是導演邵竫一首部作品,同時反應他自己的生長過程。他在訪談中表示,在求學的過程中他住在一個亞裔相對少的小鎮,所以時常感受到不平等的對待,而「灌籃」對他很重要,因為能夠灌籃就能得到別人的肯定。

而在電影海報稍早被釋出時,電影名稱「Chang Can Dunk」與歧視用語「Ching chong」、「ching chang chong」相似,被認為有歧視亞裔的意味。但是,在預告釋出後並平息了該風波。故事的一大主軸就是和主角一起經歷12個禮拜的灌籃訓練,讓觀眾看他一路成長,從小張不能灌籃(Chang cannot dunk)變成小張能灌籃(Chang can dunk)。

還有網友分析,Chang是一個姓氏,在美國社會裡,男性大多用姓稱呼彼此,而很多電影也都會把人名放入片名,例如蓋世奇才(Charlie Wilson's War)還有許多漫威電影都是如此。

「小張能灌籃」將於3月10日在Disney+上映,由新生代演員李揚(Bloom Li)主演。邵表示,這是首部亞裔導演和亞裔男孩作為主角的電影,他希望透過這部電影激勵其他少數族裔的青年勇敢追夢。同時也為小時候的自己,因為沒有機會成為主角的遺憾做一個完美的彌補。