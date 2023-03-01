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「小張能灌籃」 導演邵竫一 拍出亞裔青年成長故事

記者陳懿／綜合報導
「小張能灌籃」（暫譯，Chang Can Dunk）講述一位16歲高中生小張與學校籃球隊明星打賭自己能在12個禮拜內成功灌籃的勵志故事。（圖片來源：電影預告截圖）
「小張能灌籃」（暫譯，Chang Can Dunk）講述一位16歲高中生小張與學校籃球隊明星打賭自己能在12個禮拜內成功灌籃的勵志故事。（圖片來源：電影預告截圖）

亞裔導演邵竫一（Jingyi Shao）拍攝的的電影「小張能灌籃」（暫譯，Chang Can Dunk），講述亞裔美國人的青春期成長故事，將於3月10日在迪士尼串流平台（Disney Plus）上映。

「小張能灌籃」講述一個熱愛籃球的亞裔男孩，與學校的籃球明星打賭，會在返校日的舞會前成功灌籃的勵志故事。這部電影從少數族裔和有色人種的角度出發，描述了許多當時社會分級還有亞裔家庭的相處模式。

這部作品是導演邵竫一首部作品，同時反應他自己的生長過程。他在訪談中表示，在求學的過程中他住在一個亞裔相對少的小鎮，所以時常感受到不平等的對待，而「灌籃」對他很重要，因為能夠灌籃就能得到別人的肯定。

而在電影海報稍早被釋出時，電影名稱「Chang Can Dunk」與歧視用語「Ching chong」、「ching chang chong」相似，被認為有歧視亞裔的意味。但是，在預告釋出後並平息了該風波。故事的一大主軸就是和主角一起經歷12個禮拜的灌籃訓練，讓觀眾看他一路成長，從小張不能灌籃（Chang cannot dunk）變成小張能灌籃（Chang can dunk）。

還有網友分析，Chang是一個姓氏，在美國社會裡，男性大多用姓稱呼彼此，而很多電影也都會把人名放入片名，例如蓋世奇才（Charlie Wilson's War）還有許多漫威電影都是如此。

「小張能灌籃」將於3月10日在Disney+上映，由新生代演員李揚（Bloom Li）主演。邵表示，這是首部亞裔導演和亞裔男孩作為主角的電影，他希望透過這部電影激勵其他少數族裔的青年勇敢追夢。同時也為小時候的自己，因為沒有機會成為主角的遺憾做一個完美的彌補。

亞裔 電影 導演

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