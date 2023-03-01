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洛縣Metro犯罪頻 女性搭乘率降低

編譯胡立宗／綜合報導
洛縣Metro亟需提升搭乘人數，但安全卻成為最大阻礙。（洛杉磯縣大都會交通局提供）
洛縣Metro亟需提升搭乘人數，但安全卻成為最大阻礙。（洛杉磯縣大都會交通局提供）

洛杉磯縣Metro軌道系統的搭乘率與疫前同為62%，公車系統則為71%。但是隨著Metro大力擴展運輸網絡，承載率顯然必須更高。但是最大的難關卻在於民眾覺得Metro不安全，特別是女性乘客的比例由2019年的53%降到2022年的49%。

數據顯示，2023年至今已有21人死於Metro系統內，一起凶殺案，其餘則是用藥過量，甚至有Metro董事會成員親眼目睹在站內的毒品交易，顯見毒品問題之嚴重。更別提逃票、隨地便溺等惡質行為。針對站務人員的攻擊案件也達到每個月14起。

洛杉磯縣大都會交通局（Los Angeles County Metropolitan Transportation）安全長Gina Osborn本周在向董事會報告時就指出，增加巡邏人力勢在必行，而且得從逃票做起，「因為逃票不見得就會犯罪，但犯罪者一定不買票」。不過，整個Metro系統內同時只有50名執法人員巡邏，而洛市與洛縣警局的承包合約又將到期，未來的挑戰勢必更大。

對於此案，董事會成員倒是態度一致，認為安全問題是首要之務。洛市議長、Metro董事克雷科里安（Paul Krekorian）就說，安全問題已經動搖Metro的根本。董事會主席Ara Najarian也說，在MacArthur Park站目睹毒品交易後，他堅定支持強化維安措施，特別是死亡事件最多、犯罪率最高的紅線（Red Line）。

不過，包括洛市新市長貝斯（Karen Bass）在內的部分董事會成員則擔心，加強維安可能升高種族偵防的疑慮。例如Metro董事、洛縣縣委米切爾（Holly Mitchell）就說，從過去的經驗來看，她不希望有色人種遭到特殊對待。另外，一些倡議團體則呼籲在與洛市、洛縣警局合約到期後，根本不要續約，因為警察無法處理安全問題，反而引發更多問題。

洛縣 毒品 洛杉磯

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