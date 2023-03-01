網紅商圈店家關近半 陶喆疫後也搬走

「帥鍋香辣蟹」在疫情之下生意難以維繫，只能選擇關門（記者陳開/攝影）

位於華人 區蒙特利公園市 的「大西洋時代廣場」（Atlantic Times Square），曾經是人聲鼎沸的地標商圈，有過不少網紅打卡店，在經歷了三年疫情 後，部分商家沒能挺過新冠疫情關門大吉，但還沒來得及搬空的店面都讓人看著有些淒涼，40多間商鋪目前僅有20多家店在營業，近半商家沒能熬過疫情。

影音來源：世說新聞團隊

位於廣場鄰近的餐廳「帥鍋香辣蟹」在疫情前是一間妥妥的人氣餐廳，當年生意火爆有時大排長龍。知情人士透露，受到疫情衝擊，這間餐廳的生意難以為繼，華人老闆2021年無奈選擇關門，並將店舖的設備轉手。時隔近兩年，世說新聞團隊走訪該店，似乎還沒有新的商家入駐。

「大西洋時代廣場」是華人區網紅商圈，疫情前這裡人潮湧動，尤其到了周末，更是十分熱鬧，停車位也是一位難求，例如丸作奶茶店剛開業時，民眾大排長龍兩小時。

而如今，隨著部分商戶的離開，商圈顯得有些冷清。通過商圈地圖上的編號可以發現，這裡約有40多間商鋪，而位於其下方的對應商戶名顯示，目前似有20多間店仍在營業，換句話說有近半商家沒能熬過疫情。

蒙特利公園市市議員饒影凡曾住在附近。她回憶，疫情前這裡的生意真的超好，往來民眾絡繹不絕。如今確實看起來有些冷清。饒影凡介紹說，其實不僅是店鋪出現空置，廣場上面的公寓住戶也有減少，現在晚上從那裡路過，看到亮著的燈變少了。

值得注意的是，台灣知名音樂人陶喆也曾住過這裡的公寓。根據他在Youtube個人頻道2021年8月19分享的搬家影片，窗外的場景與公寓樓道及室內等畫面，都被眼尖網友發現，該地就是蒙市的atlantic times square。而陶喆也在疫情期間搬走。

Atlantic Times Square有約一半的店鋪目前處於空置狀態，但最近也有新店面入駐。例如老劉家烤魚，這家店在聖蓋博市有分店，最近才在蒙市開了新分店。市議員饒影凡介紹，她曾幫助過這家店盡快取得營業執照。饒影凡通過與老闆聊天得知，他是看Atlantic Times Square租金相對便宜，才想把這間店鋪盤下來。