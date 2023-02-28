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明知暴風雪 為何還有人上山

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南加周末暴風雪肆虐， 有人卻偏要在這個時候衝進山區滑雪，令人不解。

近幾日的暴風雪天氣，導致交通事故不斷，出行困難。儘管如此，有不少人卻依然堅持上山「湊熱鬧」。有大熊湖的度假屋華人房東稱，自己給房客發了好幾條暴風雪預警和封路提示，但房客卻在一聲感歎後回道：「我朋友找到一條可以走的路，我們要試試！」

這可是南加州30年來第一次暴風雪警告。雖然想要滑雪的心情可以理解，可是冒著生命危險奔赴雪場，實在是一種讓人難以理解的「執著」。不出所料，就單大熊湖一條上山的路，一個周末就有多起車輛拋錨、追尾、打滑、陷入雪坑的事故，最後因為天氣不得不放棄滑雪悻悻離去的人，更是不在少數。

明知山有虎，偏向虎山行，這到底是怎樣一種心態，實在叫人難以琢磨。

不得不說的一點是，的確四季陽光的生活環境，可能「慣」壞了南加人。在南加生活的人們大多對暴風雪具有一種天然的僥倖心理──畢竟在這片陽光明媚的土地上，甚少會出現極端天氣災害，這也從某種程度上限制了這裡的居民對惡劣天氣的想像。

當然，上山冒險的人，可能也只是一時的過度自信「作祟」。他們可能過度信任自己的駕駛技術和事故經驗；認為就算天氣再惡劣，狀況再緊急，自己也能應付。即便是手機收到惡劣天氣的預警推送，對冒險者們來說，也只不過是將「未知」向自己推進了一步而已。

況且，在對「未知」的態度上，西方諸多宗教和哲學體系，一直也都在強調探索未知和尋求新知識的價值，這使得西方人本身更傾向於冒險和探索，對「未知」持更為開放的態度，也更能接受與「已知」不同的觀點和想法。

未知就意味著風險，敢於冒險的人自然懂得這一點，而美國社會普遍強調個體獨立的價值觀，帶來的是人們在潛意識中，更容易選擇「自主」地掌握自己的個人命運。從而在應對潛在風險時，他們的顧慮往往更少；而在亞裔文化尤其是華人傳統文化中，往往更加強調集體和家庭的整體概念，在面對風險時就須考量得更多。

在下雪時進山，意味著能在雪停時，第一時間在山頂推門賞雪，第一時間站在雪道的起點，獨享順滑無痕的新雪滑道。在這些迎風雪「逆行」上山滑雪的人眼裡，天氣惡劣是一個機會，天氣預報告訴了他們這個機會。他們或許就是那些在股票暴跌恐慌蔓延時開始布局底倉，在科技紅海中另闢蹊徑開拓創新的人。

明知有虎，偏向山行，大概是念著不入虎穴，焉得虎子？風險如何，也就不列入考慮了 。

暴風雪 滑雪 南加

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