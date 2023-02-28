我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

男非法持槍被逮 家中驚見彈藥庫

記者啟鉻／河濱報導
警方查獲嫌犯大量槍枝彈藥。（警方提供）
警方查獲嫌犯大量槍枝彈藥。（警方提供）

南加河濱縣（Riverside County）警方（RCSD）近日在一次臨時交通攔檢行動中，將隨身攜帶毒品及非法武器的一名男子拘捕。警方進而到該男子家中搜查，發現大量槍枝，儼然一個武器彈藥庫，其中部分武器屬於非法。

2月24日午間時分，河濱縣警局艾辛諾湖分局 (Lake Elsinore Station）特警隊實施一次突擊交通攔檢行動，地點在河濱市區Van Buren街20000號街區。被攔檢的駕駛是38歲的德爾嘉多（Larry Delgado），河濱市居民。警方對德爾嘉多搜查時，發現他持有毒品和非法槍枝，於是將其拘捕，涉嫌多項非法持有武器及毒品罪名，拘押在羅伯特普瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center ）。

警方認為嫌犯德爾嘉多還有更多可疑之處，進而持搜查令對嫌犯位於河濱市Merrick街8600號街區的住處進一步搜查。在住宅內共發現31支槍械，其中還有非法擁有的攻擊長槍，和無序列號的「幽靈槍」。

此外，警方還發現數千發子彈、一個消音器、製造炸藥的材料，以及一支盜竊的長槍。河濱縣警局為安全起見，派出危險設備處置小組到現場取得爆炸裝置。該案件正在調查中，警方鼓勵更多人提供案件線索，可致電河濱縣警局艾辛諾湖分局探員Leone，電話：951－245－3300。

警方也提醒民眾，「社區警務」（Community Policing）是執法單位與社區居民之間結成打擊犯罪夥伴關係，鼓勵業者和居民直接向警方舉報犯罪活動，一旦發現可疑人、可疑活動，請立即報警。

毒品 南加

上一則

世界晚報╱88歲華翁臨終告別愛妻 對話感人超催淚

下一則

In-n-Out卡斯卡貝拉辣椒醬料缺貨 最快春天恢復供應

延伸閱讀

五角大廈：防現役官兵自殺 買槍設25歲門檻

五角大廈：防現役官兵自殺 買槍設25歲門檻
交通攔檢查獲南加男子非法持槍 住家更是武器彈藥庫

交通攔檢查獲南加男子非法持槍 住家更是武器彈藥庫
持槍團夥5天7連搶 中餐館也遭殃

持槍團夥5天7連搶 中餐館也遭殃
紐約爆7起持槍連環搶案 受害商家包括中餐館

紐約爆7起持槍連環搶案 受害商家包括中餐館
法拉盛連發持槍搶劫 亞裔遭殃

法拉盛連發持槍搶劫 亞裔遭殃
力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
6.99元的價格就能享受到一整塊蛋糕。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

2023-02-22 20:34
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
王女士和丈夫測得新冠為陰性。（王女士提供）

躲掉新冠 卻被這種病毒打倒 華人一家感染上吐下瀉

2023-02-21 19:35
加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸