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車頭燈、保險槓也被偷 華男哭笑不得

記者王若然／洛杉磯報導
華男奔馳G63 SUV，車前大頭燈和保險槓全被竊賊卸走。（Kyle Hao提供）
華男奔馳G63 SUV，車前大頭燈和保險槓全被竊賊卸走。（Kyle Hao提供）

加州車輛犯罪五花八門，最常見包括車窗被砸，車內值錢物品丟失；或是汽車零件不保，大到輪胎，小到催化轉化器。近期汽車可被偷的東西又擴大範圍，有華人的奔馳SUV被盜走車頭燈和保險槓，令車主既無奈又哭笑不得。

華人Kyle Hao在核桃市（Walnut）及河濱市（Riverside）分別開了兩家汽車修理廠：「Coach&Colors Autobody」，平時接收一些高檔車的修理和美化工作。今年2月18日，一位年輕的華人男子將其黑色的奔馳G63送來修理。這輛車前左側的大頭車燈居然不見了蹤影，連前面的保險槓都被卸走。

Kyle說，這位車主將車停在洛杉磯市區大街時，被人盜走了車燈和保險槓，車主住在洛杉磯市中心，但Kyle不清楚零件失竊後車主有無報警。Kyle說，車子買了保險，但還在等保險公司理賠。不過也幸虧客人買了車險，否則，這款奔馳G63的大燈非常貴，幾年前裝個新的就要6000元至7000元。

Kyle強調，近期小偷太猖狂了，砸車窗也就算了，現在連車子的大頭燈和保險槓都偷。他的修理廠接攬最多的是車禍、擦碰的車子，或者車子改漆，像這種車燈被偷，還是第一次見。

其實這款奔馳G63的SUV，拆卸大燈並不難。Kyle說，只要把大燈殼子撬開，就可以看見螺絲。他聽說，這款車此前也出現過被盜大燈的事件，還有輪胎加真皮座椅都被小偷「掏空」。

近幾年，加州圍繞車輛的犯罪數不勝數，也令民眾防不勝防。對於砸車窗的犯罪，民眾還可以通過避免在車上放置貴重物品來預防，但是拆卸汽車零件真沒法預防。有民眾評論，「買鎖都鎖不住，得建個保險庫停。」

三年疫情使汽車零件盜竊案數量飆升。根據洛杉磯市警局（LAPD）最新統計，洛市2022年前半年有2778起車零件盜竊案。相比2021年前半年上升14.4%，相比2020前半年上升58.4%。如果與疫情前相比，該數字增長更加驚人。2022上半年比2019上半年增加了182.6%。根據最新統計，2021年洛杉磯市有5150起汽車零件盜竊案，是歷史最高。目前2022年全年數據還未公布，上半年相比南加其他城市，洛杉磯市是此類案件頻率非常高的城市。

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