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228紀念音樂會 將演出遭禁歌曲

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
往年表演者在台上表演時，觀眾聽得如癡如醉。（主辦方提供）
往年表演者在台上表演時，觀眾聽得如癡如醉。（主辦方提供）

台灣介心靈日第76週年紀念音樂會將在2月28日（週二）下午7時30分在亞凱迪亞市社區教會（Arcadia Community Church）盛大舉行。此次音樂會邀請多位華裔知名音樂家到場演出，精心編排了多首在白色恐怖時期曾被禁唱的歌曲，讓觀眾回味歷史。

在台灣介心靈日音樂會多年來的精心籌劃，和表演者慎重珍惜每次演出的機會下，今年的活動迎來了它的76週年紀念。主辦方為了特別紀念這個慶典，準備多首在白色恐怖時期曾被禁唱的歌曲，這些歌曲在當時是越紅越容易被禁止演唱。

小喇叭手巴蒂亞（Adam Bhatia），和知名鋼琴家黃煐媖、小提琴手韋曉壯，和大提琴手嚴凌組成的「和諧三重奏」，將演奏蕭泰然老師的福爾摩沙三重奏，並演奏黃煐媖的兩首創作曲。黃煐媖曾擔任蕭泰然鋼琴伴奏多年，加上與韋曉壯和嚴凌長期合作，相信能夠詮釋出蕭老師作品的情感豐沛和動人之處。此外，鋼琴家陳芳吟、男中音廖政烱和邱福田將表演精選歌曲，讓觀眾能夠欣賞更多精彩的音樂表演。

主辦方也邀請五位優秀青年音樂會出席表演。 包括組成「洋洋三重奏」的15歲小提琴家楊宸睿 （Gavin Yang）、12 歲的雙胞胎姐妹楊峮寧（Ivalyn Yang ）和楊峮睿（Ivarett Yang），以及他們的表哥15 歲鋼琴家王安泊（ Jewel Wang）也將表演鋼琴獨奏。18歲青年歌手楚斯特（Elijah Trust）、許正龍編輯、也將一同吟唱邱一帆客家語詩。活動尾聲則將由和平教會吳政勛牧師帶領會眾禱告祈福。活動也將全程提供中英對照翻譯Power Point。

主辦方為了保障觀眾的健康安全，將在活動前使用酒精清潔椅子和把手，並提供口罩和酒精洗手液。而活動免費入場，主辦方誠摯邀請所有人前來參加，一同為在生命過程中遭受苦難的人祈禱。

69週年時，全場觀眾、表演者一同起立默哀。（主辦方提供）
69週年時，全場觀眾、表演者一同起立默哀。（主辦方提供）

亞凱迪亞 口罩 華裔

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