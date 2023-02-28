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紀念228 台港泰族群代表齊聚台灣會館

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
所有演講來賓集體合影，並一同探討政府暴行的過去與未來。（記者張庭瑜/攝影）
所有演講來賓集體合影，並一同探討政府暴行的過去與未來。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台灣人公共事務會（FAPA）洛杉磯分會及全美台灣人權協會（FAHR）2月26日（週日）在大洛杉磯台灣會館舉辦第七屆跨族裔「台灣二二八防止政府暴行研討會」，紀念台灣二二八事件，並分享所經歷的苦難與經驗。會中邀請七個分別來自台灣、香港、緬甸、泰國、維吾爾族、羅興亞民族（Rohingya）及西語裔的族群代表，探討各自國家的過去與未來展望，也藉此了解與尊重不同文化間的歷史及對應方式。

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長李賢群表示，此次研討會邀請來自香港、緬甸、泰國、英國、西班牙等國家和地區的代表與會。雖然台灣曾有迫害問題，但現在已走向民主國家，因此可以與這些人分享經驗，互相幫助，共同對抗極權主義和專制政權。他提及台灣在轉型正義之路上還有很長的路要走，但是可以借此機會與其他國家和民族一同探討如何應對迫害和處理相關問題。

泰國民主協會的薩瓦皮卡迪（Pongkwan Sawasdipakdi）、洛杉磯羅興亞協會的迪恩（MOHAMMED DEAN）、緬甸社區代表黃圖明（Maung Too Min，音譯）、以及西班牙聯合會主任兼創始人桑切斯（Enrique Sanchez）分享了他們的經歷和看法。他們根據自己的國情，分享了遭受迫害的經歷和過去的努力，並與台僑交流心得，共同期許未來各自的國家能實施轉型正義。

洛杉磯香港論壇發言人林查爾斯（Charles Lam）表示，他每年都參加這個活動，主辦方也是他的朋友，所以當然要支持活動。他在演講中探討了香港政府在新法下如何統治香港、及香港現況等，包括今年有許多被逮捕和關押超過兩年的人士，從今年開始重新審理。他也回顧了過去香港的發展，並指出現在的香港已經與以往不同，讓許多香港人擔心，紛紛逃往加拿大等國家。各國政府雖然紛紛祭出新法來制裁，但仍無法避免被滲透的危機，例如加拿大近期的期中選舉。

林查爾斯分享香港在國安法實施後的變化，並分享香港的種種變化。（記者張庭瑜/攝影）
林查爾斯分享香港在國安法實施後的變化，並分享香港的種種變化。（記者張庭瑜/攝影）

一位不願具名的緬甸聽眾也分享自己的故事。他逃離緬甸，經歷許多艱辛，途中在馬來西亞和澳洲兩地輾轉來回，最終在馬來西亞政府協助下成功安頓下來，並開始了自己的事業。他得知有當天的活動特地前來聆聽，希望了解不同國家的故事。

洛杉磯維吾爾族協會（UGHUR LA）主席庫班（Mutalip Kurban）表示，在過去幾年都可以看到各大報導提到中國對維吾爾族的迫害問題。他表示，在過去的幾年中，海外維吾爾族也積極與社區和其他組織合作，試圖阻止種族滅絕行動，幫助土耳其人民及維吾爾族人民。他提到2022年最新的報告指出，現階段對維族的殘害已到種族滅絕的程度。作為海外的維吾爾族，他想呼籲人們進行倡導工作，教育人們，與政府機構、社區和其他組織合作，以減輕這種情況，並幫助維吾爾族。

維吾爾族來賓擺放自備的旗幟，表示支持自己的民族及向中共政權抗議。（記者張庭瑜/攝...
維吾爾族來賓擺放自備的旗幟，表示支持自己的民族及向中共政權抗議。（記者張庭瑜/攝影）

香港 洛杉磯 維吾爾

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