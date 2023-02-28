魅力北京圖片展 7專題、84張圖片展示過去10年古都創新發展

圖片展開幕剪綵儀式。（記者啟鉻／攝影）

美國北京 聯合會主辦的「魅力古都精彩十年」圖片展，26日在南加橙縣約巴林達市（Yorba Linda）的尼克森圖書館 揭幕，以七個專題84張圖片，全面展示古都北京的變遷，城鄉發展、人們居住環境改善，以及雙奧之都成就，通過北京短短十年的精彩發展，也顯示中國的巨大變化。

活動主要參與者合影。（記者啟鉻／攝影）

北京聯合會會長李陽表示，1972年2月21日至28日，尼克森總統訪問中國，從此開啟了中美友好交流的大門，也改變了世界，古都北京風貌開始向世人展示魅力，所以這次圖片展選擇在這裡舉行，有著特殊意義。

中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺致詞表示，古都北京十年的變化，就是中國十年變化的縮影。他舉例說，他來尼克森圖書館時，途經91號公路，感覺路面很顛簸，在北京若是這樣的路況，就已經整修了。不僅北京的路況好，甚至前往中國一些偏遠地區，道路交通也很通暢，路況非常好。他認為，此次圖片展內容豐富，且大家都很熟悉。這些發展都是以保護好古都北京為前提。

「魅力古都，精彩十年」圖片展在尼克森圖書館舉行。（記者啟鉻／攝影）

北京聯合會常務理事長李紅是圖片展活動策劃，她說所展示的古都北京十年來的新變化，古老與創新結合，讓三年來沒有返回北京的華人 都感到非常親切。在美國有相當多民眾及民選官員，不希望中美交流中斷，這也是選擇尼克森圖書館舉辦展覽的主因之一。當天開幕式結束後，圖片展將移到線上展覽，與更多人分享。她說，為了舉辦展覽，主辦方與協辦單位都做了很多努力，參與者齊心協力，都投入大量時間和精力。

現場表演京劇、京歌。（記者啟鉻／攝影）

李陽會長指出，圖片展是受北京海外聯誼會暨北京僑辦委託，由北京聯合會承辦。對方只提供圖片，所有展覽費用包括打印圖片、租賃場地以及推廣宣傳，都由北京聯合會及其他主辦、協辦單位負責承擔。

王太鈺文化參贊致詞。（記者啟鉻／攝影）

圖片展還舉行開幕剪綵儀式，陳勁松、張沁萍、殷北京表演京劇、京歌。在圖片展開幕式致詞的還有：活動召集人美國華人華僑聯合總會會長蔡成華，法官Chris Frisco ，以及南巴沙迪那市市長、西好萊塢市前市長及警官等。活動主要負責人為：總顧問丁紹光、總召集人蔡成華、監製栗亞、策劃李紅、協調李陽、顧問李立、許紹理。