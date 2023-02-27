洛縣RV公園旁堤壩因暴風雨崩塌 3房車掉河裡

因突然潰堤的河堤而墜入河中的房車。（abc7截圖）

洛杉磯縣瓦倫西亞市（Valencia）一處RV房車公園旁的堤壩2月25日（週六）在強風暴 中崩塌，導致三輛房車（亦稱露營車）墜入聖克拉拉河（Santa Clara），所幸無人傷亡。但該處居民對於這條河沖刷堤岸的速度均表示相當震驚，更不時詢問當局是否應撤離，以避免類似事故再次發生。

這起事故發生於25日凌晨2時30分左右。堤壩的崩塌使停放在旁邊的兩輛房車當場墜入聖克拉拉河中，第三輛房車也因無法及時移動掉入河中。一旁的山坡也隨之崩塌並流入河流。公園管理人員見狀，隨即將部分房車移離河邊，以避免進一步損傷。當地居民表示，當河岸潰堤時，有至少一輛房車直接墜入河中。而該房車公園已經停止供水和供電，截至目前尚無受傷報告。