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洛縣RV公園旁堤壩因暴風雨崩塌 3房車掉河裡

洛杉磯訊
因突然潰堤的河堤而墜入河中的房車。（abc7截圖）
因突然潰堤的河堤而墜入河中的房車。（abc7截圖）

洛杉磯縣瓦倫西亞市（Valencia）一處RV房車公園旁的堤壩2月25日（週六）在強風暴中崩塌，導致三輛房車（亦稱露營車）墜入聖克拉拉河（Santa Clara），所幸無人傷亡。但該處居民對於這條河沖刷堤岸的速度均表示相當震驚，更不時詢問當局是否應撤離，以避免類似事故再次發生。

這起事故發生於25日凌晨2時30分左右。堤壩的崩塌使停放在旁邊的兩輛房車當場墜入聖克拉拉河中，第三輛房車也因無法及時移動掉入河中。一旁的山坡也隨之崩塌並流入河流。公園管理人員見狀，隨即將部分房車移離河邊，以避免進一步損傷。當地居民表示，當河岸潰堤時，有至少一輛房車直接墜入河中。而該房車公園已經停止供水和供電，截至目前尚無受傷報告。

這場強風暴在瓦倫西亞地區造成了罕見的低海拔降雪，一些地區的降雪高度甚至只有1000英尺，讓居民親眼目睹了不曾發生過的自然現象。然而，這場突如其來的自然災害，也讓當地居民感到相當擔心和不便，一些居民甚至擔心可能需要被迫撤離。目前，當局正在調查堤壩崩塌的原因。加州當局已向公眾發出警告，提醒人們在強風暴期間旅行、出外都需更加小心。

該房車公園管理方已在河岸架設警戒線，以防其他房車墜入。（abc7截圖）
該房車公園管理方已在河岸架設警戒線，以防其他房車墜入。（abc7截圖）

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