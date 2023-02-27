擬禁飛俄領空 洛航線無差 美東飛中國變18小時
美國參議院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)近日致信拜登政府，要求確保往來美國的所有航班不經過俄羅斯領空。受俄烏戰爭影響，此前台灣往返美國的航班已繞飛俄羅斯，導致飛行時間增加。該提議如果落實，中國大陸往返美國的航班飛行時間恐增至18小時，目前還在等待拜登政府對該提議的回應。
根據路透社2月23日報導，美國參院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）和其他議員致信拜登政府，要求禁止包括中國在內的非美國航空公司在涉及美國的航線上飛越俄羅斯領空，即限制所有飛往或飛離美國的航班途經俄羅斯領空。信中還倡議「勸阻美國公民和永久居民不要搭乘飛過俄羅斯領土的航班」。
台灣往返美國的航班此前已開始避開俄羅斯領空，轉而穿越阿拉斯加。通常，從歐洲和美東飛東亞的航班會選擇途經俄羅斯的極地航線，省油省時間。根據歷史數據，繞飛俄羅斯前紐約飛台北時間在16小時左右，如今增加至17小時有餘，加上地面滑行時間逾18小時。
研究中國和北美之間往返機票和政策的專家「北美票帝」表示，該提議未必能被通過，要看拜登政府對此的反應。且此政策並不針對中國航空公司，阿聯酋、卡塔爾、印度等航司也會受影響。如果該政策真的落實，主要影響在於中國飛美東的航班，例如東航的上海紐約（MU587/MU588）、南航的廣州紐約（CZ699/CZ600）和已經申請的國航北京紐約（CA981/CA982）。從中國大陸往返美國西部的航線原本就不經過俄羅斯，不會受太大影響。
與此同時，中美兩國在增加航班的談判上也陷入僵局。根據彭博社報導，此前雖然中美一直在積極商討增加航班，但此計畫目前也被推遲。美聯航將增加中美航班的計劃推遲到10月。目前中美之間每週有12個航班，需求仍大於供給，專家預測半年內機票價格不會下降。
參院外交關係委員會提出該提議的原因主要有二，其一是保證美國航空公司在市場中競爭的公平性。受俄烏戰爭影響，在2022年3月之後，美國和俄羅斯互相禁止對方航班飛越領空，導致被影響的航班飛行時間增加。但因為其他國家的航空不禁止，造成美國航空公司的競爭劣勢。
其二是安全問題，該委員會認為飛越俄羅斯領空並不安全，他們認為此前馬航遇難等事件與俄羅斯息息相關。
美國航空協會(Airlines for America)發言人對該提議表示讚賞，指出自從俄烏戰爭以來，美國的航空運輸，包括客運和貨運一直處於不平等的競爭劣勢中。
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