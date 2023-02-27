擬禁飛俄領空 洛航線無差 美東飛中國變18小時

美國參院外交關係委員會近日致信拜登政府，要求確保往來美國的所有航班不經過俄羅斯領空，並點名限制中國的航空公司。（微博）

美國參議院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)近日致信拜登 政府，要求確保往來美國的所有航班不經過俄羅斯 領空。受俄烏戰爭影響，此前台灣往返美國的航班已繞飛俄羅斯，導致飛行時間增加。該提議如果落實，中國大陸往返美國的航班飛行時間恐增至18小時，目前還在等待拜登政府對該提議的回應。

根據路透社2月23日報導，美國參院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）和其他議員致信拜登政府，要求禁止包括中國在內的非美國航空公司在涉及美國的航線 上飛越俄羅斯領空，即限制所有飛往或飛離美國的航班途經俄羅斯領空。信中還倡議「勸阻美國公民和永久居民不要搭乘飛過俄羅斯領土的航班」。

台灣往返美國的航班此前已開始避開俄羅斯領空，轉而穿越阿拉斯加。通常，從歐洲和美東飛東亞的航班會選擇途經俄羅斯的極地航線，省油省時間。根據歷史數據，繞飛俄羅斯前紐約飛台北時間在16小時左右，如今增加至17小時有餘，加上地面滑行時間逾18小時。

2月24日中華航空紐約飛台北的航班長達17小時40分鐘。（北美票帝提供）

研究中國和北美之間往返機票和政策的專家「北美票帝」表示，該提議未必能被通過，要看拜登政府對此的反應。且此政策並不針對中國航空公司，阿聯酋、卡塔爾、印度等航司也會受影響。如果該政策真的落實，主要影響在於中國飛美東的航班，例如東航的上海紐約（MU587/MU588）、南航的廣州紐約（CZ699/CZ600）和已經申請的國航北京紐約（CA981/CA982）。從中國大陸往返美國西部的航線原本就不經過俄羅斯，不會受太大影響。

與此同時，中美兩國在增加航班的談判上也陷入僵局。根據彭博社報導，此前雖然中美一直在積極商討增加航班，但此計畫目前也被推遲。美聯航將增加中美航班的計劃推遲到10月。目前中美之間每週有12個航班，需求仍大於供給，專家預測半年內機票價格不會下降。

參院外交關係委員會提出該提議的原因主要有二，其一是保證美國航空公司在市場中競爭的公平性。受俄烏戰爭影響，在2022年3月之後，美國和俄羅斯互相禁止對方航班飛越領空，導致被影響的航班飛行時間增加。但因為其他國家的航空不禁止，造成美國航空公司的競爭劣勢。

其二是安全問題，該委員會認為飛越俄羅斯領空並不安全，他們認為此前馬航遇難等事件與俄羅斯息息相關。

美國航空協會(Airlines for America)發言人對該提議表示讚賞，指出自從俄烏戰爭以來，美國的航空運輸，包括客運和貨運一直處於不平等的競爭劣勢中。