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台灣會館228紀念會 認識歷史撫平傷痛

本報記者／羅斯密報導
台灣會館二二八紀念音樂會點蠟燭儀式。（本報記者／攝影）
台灣會館二二八紀念音樂會點蠟燭儀式。（本報記者／攝影）

洛杉磯台灣會館25日下午在大禮堂舉辦二二八紀念音樂會，有以立合唱團的演唱、點蠟燭等節目和紀念儀式，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀到場致詞。

音樂會下午2時開始，以立合唱團首先演唱「愛與期盼」，「美麗的台灣，我所愛的故鄉」等歌曲，楊子清擔任指揮，黃令先鋼琴伴奏，演出的歌曲時而綿延悠長，時而滂薄雄厚，震撼人心，贏得現場觀眾的陣陣掌聲。

此後，分別由大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀致詞。陳柏宇說，這不是台灣會館第一次舉辦紀念二二八的活動，主要目的是追思和認識過去歷史，避免過去的慘痛歷史再次上演。他也希望移民第一代至第三代人有機會認識當初的歷史背景，反思和學習歷史。

紀欽耀提到，只有面對和反思歷史，才能體會到民主制度的可貴，感謝台灣會館舉辦這樣有意義的活動。他說，蔡英文總統曾在二二八紀念活動中提過三點，第一是撫平傷痛，第二是保障人權，第三是民主和自由不能被交換。他說，台灣的民主、人權道路，過程中充滿艱辛和障礙，但如果大家相信這是正確的道路，就應該堅守信念，團結一致，克服障礙，讓民主之花開放。

此後，台灣會館執行長林榮松醫師發表專題演講，從對比其他國家相似歷史事件，對台灣二二八事件進行了深入剖析。之後，貴賓及各大台灣社團代表進行點蠟燭祈福儀式，每個人將蠟燭輕輕放在台灣形狀的「小島」上，紀念二二八事件。

當天的活動還包括羅馬尼亞男低音Gabriel Vamvulescu的歌曲演唱「補破網」、「毋湯嫌台灣」，由黃令先擔任鋼琴伴奏。

本次由台灣會館及其他台灣人社團主辦的系列二二八紀念活動，內容十分豐富。除了當天的音樂會，還有影片徵集活動，從即日起，以「228事件對我的啟發」為題，鼓勵二代、三代台美人與長輩溝通了解台灣史實。25日至26日於大洛杉磯台灣會館二二八展覽室上午下午各有一場導覽活動，安排專人英文導覽，並有英譯特展手冊，透過導覽可以更清楚了解台灣歷史。

台灣會館上周末還有洛杉磯寬容博物館參訪活動，藉由了解猶太人面對暴行的歷史與經歷，來省思台灣如何保存二二八事件的史料以及如何把故事傳承下一代。

台灣會館執行長林榮松醫師進行了二二八的專題演講。（本報記者／攝影）
台灣會館執行長林榮松醫師進行了二二八的專題演講。（本報記者／攝影）
以立合唱團帶來歌曲表演。（本報記者／攝影）
以立合唱團帶來歌曲表演。（本報記者／攝影）
大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇致詞。（本報記者／攝影）
大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇致詞。（本報記者／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新處長紀欽耀致詞。（本報記者／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新處長紀欽耀致詞。（本報記者／攝影）

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