十項全能學術賽 「超級問答」2高中滿分

洛杉磯學區十項全能學術競賽「超級問答」項,各所高中隊依次入場。(LAUSD提供)

洛杉磯 聯合學區 (LAUSD)恢復線下舉辦年度「十項全能學術競賽」(Academic Decathlon Competition),在近期落幕的「超級問答」(Super Quiz)單項賽中,Sherman Oaks高中和Verdugo Hills高中兩支競賽隊,皆以3萬分滿分奪冠,掀起了今年「腦力激盪」的高潮。

緊隨其後的是磁石科學高中(The Science Academy STEM Magnet),以2萬7000分排名第二。貝爾高中(Bell high)和林肯高中(Lincoln high)並列第三,兩隊都獲得了2萬6000分。

這次高中隊參加洛杉磯聯合學區2023年十項全能學術競賽,有些參賽隊伍在他們的家人、同學、朋友和學區領導面前,匯報了自己的學習成果,觀賽者中包括學區教委會主席Jackie Goldberg、副主席Scott M. Schmerelson、教委 Rocío Rivas博士、首席學術官 Frances Baez,和Beyond the Bell執行長Debe Loxton。該賽比賽在洛杉磯市中心的Edward Roybal高中的體育館舉行。