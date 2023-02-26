十項全能學術賽 「超級問答」2高中滿分

洛杉磯學區十項全能學術競賽「超級問答」項，各所高中隊依次入場。（LAUSD提供）

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）恢復線下舉辦年度「十項全能學術競賽」(Academic Decathlon Competition)，在近期落幕的「超級問答」（Super Quiz）單項賽中，Sherman Oaks高中和Verdugo Hills高中兩支競賽隊，皆以3萬分滿分奪冠，掀起了今年「腦力激盪」的高潮。

緊隨其後的是磁石科學高中（The Science Academy STEM Magnet），以2萬7000分排名第二。貝爾高中（Bell high）和林肯高中（Lincoln high）並列第三，兩隊都獲得了2萬6000分。

這次高中隊參加洛杉磯聯合學區2023年十項全能學術競賽，有些參賽隊伍在他們的家人、同學、朋友和學區領導面前，匯報了自己的學習成果，觀賽者中包括學區教委會主席Jackie Goldberg、副主席Scott M. Schmerelson、教委 Rocío Rivas博士、首席學術官 Frances Baez，和Beyond the Bell執行長Debe Loxton。該賽比賽在洛杉磯市中心的Edward Roybal高中的體育館舉行。