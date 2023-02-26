十項全能學術賽 「超級問答」2高中滿分
洛杉磯聯合學區（LAUSD）恢復線下舉辦年度「十項全能學術競賽」(Academic Decathlon Competition)，在近期落幕的「超級問答」（Super Quiz）單項賽中，Sherman Oaks高中和Verdugo Hills高中兩支競賽隊，皆以3萬分滿分奪冠，掀起了今年「腦力激盪」的高潮。
緊隨其後的是磁石科學高中（The Science Academy STEM Magnet），以2萬7000分排名第二。貝爾高中（Bell high）和林肯高中（Lincoln high）並列第三，兩隊都獲得了2萬6000分。
這次高中隊參加洛杉磯聯合學區2023年十項全能學術競賽，有些參賽隊伍在他們的家人、同學、朋友和學區領導面前，匯報了自己的學習成果，觀賽者中包括學區教委會主席Jackie Goldberg、副主席Scott M. Schmerelson、教委 Rocío Rivas博士、首席學術官 Frances Baez，和Beyond the Bell執行長Debe Loxton。該賽比賽在洛杉磯市中心的Edward Roybal高中的體育館舉行。
今年競賽主題是「美國革命與新國家」（The American Revolution and the New Nation），優勝團隊名單2月25日（星期六）在洛杉磯Mission學院舉行的頒獎典禮上宣布。得分最高的冠軍隊和前六名團隊，將有資格參加定於3月在聖塔克拉拉（Santa Clara）舉行的2023年加州學術十項全能比賽。
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