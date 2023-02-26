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感覺被遺忘 倖存者： 我們像斷了線的風箏

記者趙健／蒙特利公園市報導
牛先生希望能有社會資源幫助倖存者做心理輔導。（受訪者提供）
牛先生希望能有社會資源幫助倖存者做心理輔導。（受訪者提供）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）「舞星」舞社大規模槍擊案發後，相關報導一度鋪天蓋地，成為了輿論和社會關注的焦點。而四週後慘案倖存者說，「感覺就像一陣風過後，似乎已開始淡忘；而像我這樣活下來的人，就像是風過後天上那些斷了線的風箏。」

未接獲任何心理健康的幫助

倖存者牛先生說，案發到現在，他和自己認識的七、八位倖存者並未得到任何心理健康方面的幫助，也沒有任何組織試圖聯繫過他們。案發當晚他們配合警方辦案至凌晨，很多人倖存者留在舞社門口受凍了幾個小時。雖然當晚警察記錄下了他們所有人的信息，但此後也就沒有聲音了。

案發當晚，牛先生是距離兇手最近的一個人，在第一波掃射後，在牛先生前面的一對正在跳社交舞的舞友倒下了，但當時他卻以為是摔倒了；而在第二次掃射聲後，牛先生還以為是除夕夜的鞭炮聲。直到有人喊「打槍了！」，他才本能地趴下。牛先生說，當時他腦子裡只有一個想法「我完了」。直到警察趕到現場、牛先生再次站起來後，才發現自己身邊全是流著血的屍體，這一幕成為了他心裡揮之不去的陰霾。

這場悲劇中，牛先生的兩位舞友未能倖免於難。雖然他自己僥倖生還，但牛先生說，事發後的前幾日，他夜裡根本沒法入睡，也不想吃飯，心裡總有一種莫名的恐慌，什麼事也做不了。他說：「那晚的殘酷與恐懼，旁人根本無法想像；身邊的人一個個都倒了，就我還活著。我其實已經哭了很多次了。」

牛先生說，我們這些倖存者雖然身體沒有受傷，但內心都發生了巨大的變化。 「沒有人敢再跳舞了，也不敢再去舞社了，一想到跳舞就會聯想到那些恐佈的畫面。其實也不純粹是因為害怕，而是現在完全沒有跳舞的興趣，生活沒有太大的喜怒哀樂，對什麼也提不起興趣，感覺再也快樂不起來了。」

聞響聲就害怕 心理創傷難受

「有時候聽到外面有響聲，就會害怕，可能這就是所謂的心理創傷吧。」但當被問及有沒有受到什麼來自社會層面上的關心，牛先生歎氣道：「好像也沒什麼。」

直到現在，牛先生都還沒有告訴子女，那一夜自己經歷了什麼。他說，不想讓他們擔心，好的事情可以說給他們，不好的事情還是自己扛吧。

牛先生說：「我們都是新移民，基本沒有社交活動，經常一個人在家裡，時間長了就會有一種很憂鬱的心情。每當我去舞社聽著音樂蹦迪斯科的時候，我就會非常開心。」

到了今天，牛先生一直在感歎，自己生活中唯一能帶來快樂的事情，就這樣被奪走了。

警察 心理健康 蒙特利公園市

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