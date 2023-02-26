華人導演崔燕「疫情三部曲」好萊塢首映

由洛杉磯華人紀錄片導演崔燕團隊製作完成的「疫情三部曲（Pandemic Trilogy）」，26日在好萊塢Laemmle NoHo Theater首映。（崔燕團隊提供）

由洛杉磯華人紀錄片導演崔燕團隊製作完成的「疫情 三部曲（Pandemic Trilogy）」，26日在好萊塢Laemmle NoHo Theater首映。崔燕表示，歷史不能忘記，傷痛更不能忘記，她將這場疫情中的觀察與思考，以三部曲的方式呈現給觀眾，是對往生者的紀念，也是為倖存者的祝福。

全片由「抱緊我」、「我們那兩小時」、「遲來的禮物」三部曲組成。第一部曲中的譚沐是一名專業擁抱師，她工作努力，用自己的擁抱帶給人們愛和關懷，以緩解疫情期間因孤獨和抑鬱而造成的壓力和創傷。但在與她的一位客戶發生意外事件後，譚沐被迫面對自己的個人創傷和秘密。

崔燕表示，這一章的故事來源，一是疫情中醫院裡增設了許多iPad給臨終前的病人使用，因為親人不允許來醫院探望，所以很多老人新冠去世前都與家人或親朋好友在視頻中道別。這同時也是崔燕和她女兒的故事。女兒從小由奶奶帶大，兩輩人都是父母不在身邊的環境中長大，人生的青少年有許多陰影和不安全感。作為母親自身的內疚、和女兒的不理解與後悔，都想用電影故事做一個了結。

「我們那兩小時」，則揭示疫情封鎖期間，許多夫妻因24小時困在家裡產生的各種矛盾和衝突，他們方才意識到自己嫁錯了人，導致婚姻破裂。各自有家庭的詹娜和達米恩在疫情期間重新聯絡起來，開始了一段激情四射的婚外情。至此他們擾亂了各自的生活，擾亂了道德和社會規範，也完全改變了他們對未來生活的看法。

崔燕表示，這一章來源是她身邊一些朋友的親身經歷。疫情前大家都忙於生活，事業、家庭、子女，根本沒有時間去真正了解自己的另一半。疫情期間困在一起，所有問題都暴露出來，造成婚姻破裂。是好是壞沒有定論，但大家都意識到，人生太短，不要委曲求全，努力活出自己的精彩。

「疫情三部曲」劇組人員。（崔燕團隊提供） 「疫情三部曲」劇組人員。（崔燕團隊提供）

「遲來的禮物」是小米勒的爸爸從eBay上給他買了一部二手手機 ，然而，他的手機上總是收到奇怪的中文短信。小米勒定要弄個水落石出。

崔燕說，這一故事來源於方方武漢日記中的一張照片，停屍房裡堆積成山的手機。她說是她的一位醫生朋友發給她的。它們不僅僅是一部部無人認領的手機，它們代表了一個個死去的冤魂。我就是想通過一個美國小男孩的執著和媒介作用，讓太平洋兩岸的華人父子最終有個遲來的道別。

洛杉磯加大 亞洲語言文化系教授及中國研究中心主任白睿文(Michael Berry)參加首映，同時舉辦簽書活動，包括他翻譯的方方《武漢日記》，以及他的新作《病毒與翻譯：解析「方方事件」始末》。