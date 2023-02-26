羅省婦女新運會換屆 趙善儀當選主席

羅省婦女新運會改選後歡聚一堂。前排左起：方美瓊、黃翠銀、蔡惠玲、趙善儀、呂梁蘭芳、黃翠媚、張麗卿、廖美華、黃美霞。（羅省婦女新運會）

羅省婦女新運會近日在中華會館舉行2023年度職員選舉，趙善儀當選新一屆主席，蔡惠玲及黃翠銀分別當選第一及第二副主席，就職典禮暨春節聯歡會訂於3月31日在華埠百老匯美食 舉行。

成立逾80年的羅省婦女新運會，是羅省中華會館轄下27個僑團中唯一的女性團體，在歷任主席及會員努力下為華埠注入軟實力。當年為響應蔣宋美齡女士的新生活運動，一群志同道合的華埠婦女發起成立了「新生活總會駐羅省婦女工作委員會」，熱心積極協助華埠社區服務，並成為羅省中華會館轄下的一個僑團。

受到新冠疫情影響，羅省婦女新運會會務停頓了三年，該會前主席朱碧雲去年辭世，職員改選順延至今年2月進行，共有五人競選主席，包括：黃翠媚、趙善儀、黃翠銀、謝傳佐、蔡惠玲。經過會員投票，趙善儀獲49票當選主席，蔡惠玲獲43票當選第一副主席、黃翠銀獲36票當選第二副主席。

趙善儀當選後表示，將於日內組織內閣成員，並計劃今年的活動大綱，例如恢復舉辦會員季度慶生會、舉辦社區活動、籌備雙十國慶節目、探訪老人院等等。她將邀請各僑團首長出席該會的就職典禮暨春節聯歡會。

羅省婦女新運會2023年職員就職典禮暨春節聯歡會訂於3月31日（星期五）晚上6時30分在華埠百老匯美食舉行，該會將邀請華裔民選官員、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、洛僑中心等嘉賓代表參加盛會。