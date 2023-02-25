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南加特色圖書館 喜瑞都童趣悅讀 洛杉磯央圖藝術性十足

記者張庭瑜、王若然陳開／洛杉磯報導
一進到喜瑞都圖書館內，就有仿生恐龍化石迎接著來賓。（世說新聞團隊／攝影）
一進到喜瑞都圖書館內，就有仿生恐龍化石迎接著來賓。（世說新聞團隊／攝影）

南加州有一家圖書館超豪華，不僅有龐大的藏書，還有巨大的水族箱，恐龍化石，室內裝潢美輪美奐。圖書館進出免費，即使不是去看書，到此一遊也很值得。該圖書館就是洛杉磯縣喜瑞都市立圖書館。南加州也有一些其他的圖書館具不同特色，值得走訪。

視頻來源:世說新聞製作團隊

喜瑞都（Cerritos）圖書館以規模大，設施豪華遠近知名。 單從外面看就能感受到其規模龐大。外面有充足的停車位，還有精美的小噴泉。喜瑞都圖書館之所以口碑好，部分原因是豪華的小朋友借閱區，各類設施為孩子們帶來無盡樂趣和學習機會。

圖書館內擺放多國語言繪本，包括中、英、韓、日等不同亞洲系語言在內。（世說新聞團隊...
圖書館內擺放多國語言繪本，包括中、英、韓、日等不同亞洲系語言在內。（世說新聞團隊／攝影）

此外，館內有豐富的多語種兒童繪本，包括中文、韓文、日文、英文、泰語和越南語等。其中中文繪本解決了華人家長的煩惱，中文繪本細分為台灣注音和大陸拼音，讓兩岸三地的家長都能輕鬆以各自熟悉的方式教導小孩。

科學類相關書籍更以火箭在一旁裝飾，讓小朋友沈浸在宇宙的世界中。（世說新聞團隊／攝...
科學類相關書籍更以火箭在一旁裝飾，讓小朋友沈浸在宇宙的世界中。（世說新聞團隊／攝影）

屬於洛杉磯縣圖書館系統的洛杉磯中央圖書館，也就是Los Angeles Central Library，外觀是埃及與地中海式風格，頗具異域風情；圖書館室內裝潢，也是藝術性十足。這間圖書館不只是金玉其外，作為全美第三大、且於1926年落成的圖書館，珍貴藏書達1萬6000卷，最早可追溯到15世紀。此外，還有超過300萬張的珍貴歷史圖片供民眾查看。

位於范杜拉縣（Ventura County）的雷根總統圖書館，內藏1973年至2001年間美國總統所乘坐的空軍一號專機，林肯時期白宮橢圓形辦公室及柏林牆等，以及大量與雷根總統相關的文字和影像資料，包括超過6000萬份的文字資料與150萬張圖片等。

部分高校的圖書館，也值得一看，且民眾可以隨意進出。例如洛杉磯加大南加大的圖書館等，他們歷史悠久、且內部景觀別具一格。

圖書館 洛杉磯加大 南加大

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