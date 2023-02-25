南加日本超市 「濁酒」繽紛多樣

口感甜美柔和、包裝精美的濁酒深受女性喜愛。（記者趙健／攝影）

相比南加州 其他超市，各家日本 超市的酒水區總是能感受到撲面而來的「色彩繽紛」，而這其中，有一片貨架上通常擺放著一些五顏六色磨砂質地的玻璃瓶，包裝外觀和酒體顏色各異，標籤設計精美，總是讓人忍不住多看幾眼，並且心生好奇，這到底是果汁，飲料，還是酒？其實，在這些可愛的酒瓶內，裝的是日本的「濁酒」（Nigori）。

這款櫻花濁酒可以被調製成「櫻花拿鐵」。（記者趙健／攝影）

日本的濁酒是一種具有特殊風味的清酒，主要由米、酵母和水製成。 特點在於酒體渾濁，有時被稱為「混濁酒」或「雲霧酒」。濁酒中含有酒米的微小澱粉和蛋白質 ，這不僅使酒體呈現混濁和不透明狀態，也帶來非常獨特的口感和香氣。作為一款酒精含量較低的酒類，濁酒口感綿密醇厚，比清酒更為甜美。對於不喜歡「酒精感」的人來說，濁酒是一個非常好的選擇。

濁酒的製作過程與普通清酒基本相同，不過，在過濾時，濁酒使用的篩器更為粗糙，保留了更多的澱粉和蛋白質。這樣一來，就讓濁酒獲得了其獨特的口感：濃厚的米香結合奶油般的質地。此外，也有很多濁酒會在傳統釀造基礎上添加果汁、梅子等其他水果，獲得更豐富的口感，和特別的香氣。

對於那些喜歡嘗鮮的酒類或者飲料愛好者來說，如果還沒有嘗試過濁酒，的確值得一試。在南加日本超市，比較常見容易買到的濁酒有以下這些：

- Homare Strawberry Nigori Sake - 375ml

這是一款帶有草莓風味的濁酒，果味的甜美和濃郁的米香完美結合，讓人聯想到甜美的夏季。

- Kizakura Nigori Sakura/Matcha/Coconut Sake - 300ml

這款由Kizakura酒廠釀製的櫻花濁酒，深受年輕人喜愛。它在釀造過程中加入了櫻花花瓣，因此帶有淡淡的花香氣息。

- Ozeki Nigori Cloudy Pineapple Sake - 300 ml

不同於傳統濁酒，這款濁酒帶有香甜的菠蘿風味，口感清爽柔和，非常適合夏季飲用。

-Yaegaki Nigori Cloud Sake 300ml

這款乳白色的濁酒散發著甜瓜、棉花糖和奶油的香氣，質地柔滑、飽滿，有香草冰淇淋的味道。

- Sho Chiku Bai Nigori Creme Sake - 300ml

這是一款加州產的濁酒，結合了香甜的奶油口感，非常適合搭配甜點飲用。