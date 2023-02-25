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科奇拉市攜幽靈槍行搶 3嫌落網

記者啟鉻／河濱報導
警方查獲少年嫌犯攜帶幽靈槍。（警方提供）
警方查獲少年嫌犯攜帶幽靈槍。（警方提供）

內陸河濱縣科奇拉市（Coachella）近日發生搶劫案，警方很快拘捕三名嫌犯，其中21歲印第歐（Indio）男子和一名科奇拉市少年被捕，兩人身上被發現毒品及幽靈槍，另一名未成年嫌犯交給監護人管教。

搶劫案發生在科奇拉市南鮑爾波街50200街區（50200 block of South Balboa Street）。警方表示，在搜索嫌犯時，巡邏警員攔截一輛可疑車，車上共有三人，其中兩名少年嫌犯分別是16歲和17歲，棄車逃跑。警方確認，其中一名嫌犯持槍。警方追捕了兩嫌犯，其中一人隨身攜帶手槍，並在附近院內還發現帶有加長彈夾的無序列號的半自動槍，屬於「幽靈槍」。

警方確認幽靈槍屬於17歲嫌犯所有，指控未成年人非法持有槍。這名少年嫌犯被拘押在印第歐市少年監獄，16歲嫌犯因未成年，交給監護人返家。

為兩名少年嫌犯駕車的是21歲維勒茲（Ezekiel Velez），涉嫌藏匿大約26克毒品可卡因被捕，並拘押在印第歐市的約翰本奧特拘押中心（John Benoit Detention Center )。

警方呼籲如果有人了解該案進一步詳情，可致電警方，電話760-863-8107。

毒品 鮑爾 監獄

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