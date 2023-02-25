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諾獎得主丁肇中 受「聊齋誌異」影響深

記者蕭迪玉／爾灣報導
諾貝爾物理獎得主丁肇中（圖中）在爾灣加州大學進行一場人文與科學的對談，圖左起：爾灣加大理學院教授Jonathan Feng、戲劇系教授雷碧瑋、丁肇中及夫人Susan Marks、歷史系教授陳勇。 (記者蕭迪玉／攝影）
諾貝爾物理獎得主丁肇中（圖中）在爾灣加州大學進行一場人文與科學的對談，圖左起：爾灣加大理學院教授Jonathan Feng、戲劇系教授雷碧瑋、丁肇中及夫人Susan Marks、歷史系教授陳勇。 (記者蕭迪玉／攝影）

諾貝爾物理獎得主丁肇中（Samuel C. C. Ting）博士22日應邀在爾灣加大出席一場別開生面的人文與科學對談，輕鬆分享他跨越地域、國家及學科界線，不斷突破、創新的人生經歷。座談會由爾灣加大人文學院副院長歷史系教授陳勇（Yong Chen），及爾灣加大戲劇系教授雷碧瑋（Daphane Lei）共同主持。

祖籍山東日照的丁肇中，由於父母來美進修之故，於1936年出生在密西根州安娜堡市，才三個月大即隨父母返回中國，後因抗戰四處為家，12歲到台灣才開始正式就學。

丁肇中回憶說，小時候在四川重慶，經常有日軍飛機來砲轟，相形之下，他在台灣的八年可說是十分美好和平的生活。那時候他最愛歷史課，其次是物理課，因為不必花太多時間就可拿到高分。

丁肇中說，對他影響最深的是「聊齋誌異」一書，他認為這本書充滿無邊的想像力，為了進一步了解這部巨著，他還去拜訪作者蒲松齡的故居。

丁肇中在爾灣加大的對談中指出，當年他的父母決定返回中國，有大環境的因素，他和他的父母成長經驗不同，碰到類似的抉擇時自然有所不同。1956年他自台灣來美留學，只帶了100元美金，因為他想學美國的年輕人一樣自立更生。就讀密西根大學期間，為了融入美式生活，他選擇不與背景類似的國際學生在一起，而跟著當地人追美式足球賽及冰上曲棍球賽，有時甚至蹺課去看球賽，一直到今天，他仍是密西根大學及俄亥俄州大美式足球隊的忠實球迷。

丁肇中20歲進入密西根大學念大一，是全班年紀最大的學生，第二年他改念物理，並開始修讀研究所的課程，成了全班最年輕的學生。他很感謝密西根大學的恩師們，讓他免參加博士班資格考試，並以40頁的博士論文畢業。

以發現J粒子於1976年獲得諾貝爾物理獎的丁肇中說，知名的諾貝爾物理學獎得主Richard Feynman，曾警告他「不要被諾貝爾獎衝昏了頭」，他也秉持著相同信念，平時大多數時間都在實驗室裡工作，對他不熟悉的政治、社會、哲學、宗教話題，坦承一無所知，也不公開表白立場，只專注於思考如何完成他目前的物理實驗。儘管已經80多歲，丁肇中對實驗物理的關注並未稍減，仍維持著當初驅使他投入物理研究的好奇心。

在目前中美關係緊張的情勢下，對美中學術合作也形成障礙。丁肇中表示，根據他的經驗，科學研究是沒有國界的，科學研究不應受到國籍、政治立場的干預。

對主修物理的大一學生，丁肇中建議，在大學剛開始時應廣泛學習不同的領域，尋找最有興趣的研習項目，不必急著決定鑽研的走向，讓自己擁有更多學習的空間。

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