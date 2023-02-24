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葉俊麟 將掌南加中華民國高球聯合會

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
候任會長葉俊麟（右）與現任會長江瑞瀛（左）、及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）。（記者張庭瑜／攝影）
候任會長葉俊麟（右）與現任會長江瑞瀛（左）、及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）。（記者張庭瑜／攝影）

南加中華民國高爾夫球聯合會2月16日（周四）舉行新舊會長交接說明會，現任會長江瑞瀛將交棒給葉俊麟接任新會長，唯正式的交接儀式將於日後擇日舉行。葉俊麟表示，要將江瑞瀛的成果傳承下去，帶領協會繼續發光發熱。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、副處長張正育、洛僑中心主任陳敏永、南加州中華民國高爾夫球聯合會創會會長邱垂煌、前會長陳正吉、汪蔚興、陳玲華、現任會長江瑞瀛、候任會長葉俊麟、總幹事柯欣侑、中華航空公司行銷經理張國禎 、NWw Century BMW林子席總裁等嘉賓出席活動。

高爾夫球聯合會創辦以來，每年都以「經文盃」、「國慶盃」作為年度重點比賽。江瑞瀛接手之後，因疫情迫使許多活動暫停。儘管如此，江瑞瀛仍然投入心力，在堅守防疫之外，舉辦三場比賽，讓報名人數比以往任何一屆都多。江瑞瀛除了感謝團隊支持外，也祝福葉俊麟的新任期成功。

紀欽耀並頒發感謝狀及賀狀給候任會長葉俊麟，以及將卸任的會長江瑞瀛。團隊成員更捧著獎盃一同合影留念，大讚「高爾夫球協會讚！」

紀欽耀表示，南加中華民國高爾夫球聯合會成立已27年，舉辦多項國民外交賽事，如經文盃、國慶盃。也為台灣做出了許多國民外交，他代表政府向聯合會致以最高敬意，感謝他們為台灣所做的努力。高爾夫球場上的球友們彼此尊重、互相交流，這種健康的運動也有助於進行國民外交。希望新任會長能繼續傳承前任會長們為這個聯合會所打下的基礎，讓這項運動更加生動、精實、成功、精采。

葉俊麟表示，聯合會能夠順利地舉辦各種活動，全賴背後默默付出的工作人員。他認為高爾夫球是一種「君子之爭」，大家在球場上彼此尊重、交流，是健康的運動，也能推動國民外交，同時球友們更能藉此享受在綠地上呼吸新鮮空氣、感受陽光的機會。希望接任後能繼承前任會長們打下的基礎，將比賽辦得更加生動、精實、成功和精采。

所有創會會長、來賓、經文處來賓等人，一同高捧獎盃合影。（記者張庭瑜／攝影）
所有創會會長、來賓、經文處來賓等人，一同高捧獎盃合影。（記者張庭瑜／攝影）
所有嘉賓大讚高爾夫為有益身心健康的運動。（記者張庭瑜／攝影）
所有嘉賓大讚高爾夫為有益身心健康的運動。（記者張庭瑜／攝影）
候任會長葉俊麟（中）感謝現任會長江瑞瀛、及贊助廠商。（記者張庭瑜／攝影）
候任會長葉俊麟（中）感謝現任會長江瑞瀛、及贊助廠商。（記者張庭瑜／攝影）
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（右）頒發感謝狀給會長江瑞瀛，以表感謝。（記...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（右）頒發感謝狀給會長江瑞瀛，以表感謝。（記者張庭瑜／攝影）

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