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世報專欄漫畫家莫大軍出書 雕蟲非小技

記者張庭瑜/洛杉磯報導
莫大軍對出版新作十分開心，並表示希望將此書獻給天上父母。（記者張庭瑜/攝影）
莫大軍對出版新作十分開心，並表示希望將此書獻給天上父母。（記者張庭瑜/攝影）

世界日報時事評論專欄漫畫家莫大軍，數年來以漫畫的方式表達自己的看法，他相信每一幅畫都可以代表一篇論述，同時讓讀者有更大的思考空間。隨著畫稿的累積和許多好友的鼓勵，莫大軍在今年出版了第一本書「雕蟲非小技」，其中一幅「台灣為什麼有那麼多政治騙子」在網上有上百萬次轉傳率。 

莫大軍最初是時事評論作者，在毛澤東冥誕時他憑藉著一篇3000字的投稿，在讀者間引起了討論和關注，受到世報主編的關注。然而，在經歷長時間的寫作後，莫大軍又轉而嘗試漫畫，並在一砲而紅之後，在世界日報讀者論壇以「畫中有話」漫畫展現其觀察入微的特色，並以詼諧幽默的畫風引起廣泛迴響，有些作品在網路上有高達百萬次的轉發率。這看似不經意的轉變，卻凸顯了莫大軍隱藏許久的美術天份。

莫大軍對美術的熱愛在少年時就已萌芽，當時最風靡一時的漫畫作品「諸葛四郎」成為了他和同學們的話題。後來，莫大軍發揮自己的創作才華，親手畫出了自己心中的故事情節，引起了老師和同學們的熱烈讚賞。回想起這段經歷時，莫大軍更笑著說他的哥哥看出了其中的商機，把他的所有的作品做成了定格動畫，在家門口賣門票吸引著附近的小朋友們觀看。

而莫大軍的美術才華不僅得到了同儕和老師們的認可，更受到了著名美術家伯父莫大元的讚賞和指導，透過每日的書法和繪畫練習指導下，使他的美術天份得到更大發揮。在大學聯考時報考美術系，並在激烈競爭中成功考上了師大美術系。然而在保守的社會氛圍中，家人以前景發展為由，否決了他的夢想。最終他改念其他科系，轉身投入商界。

雖然莫大軍沒有成為一名美術家，但他對藝術的熱愛卻沒有淡化。出差途中在歐洲和亞洲各國觀賞了無數的畫展，並一直保持著對藝術的追求和欣賞。閒暇之餘更不時提筆作畫。油墨、水彩、水墨、水粉等創作，更是信手拈來，創作出多幅佳作。

真正促使莫大軍起念轉畫漫畫，則是無意間參觀了法蘭克福舉辦的歐洲政治漫畫家聯展，深受畫展作品的啟發和感動，並開始思考將報社時事評論專欄改為政治漫畫形式。他認為華語圈政治漫畫還有很大的發揮空間，包括幽默感不足和侷限於本地議題等。他的想法獲得報社認同後，為了夠更好地吸引讀者的目光，且觸及率更高，傳閱範圍更廣，莫大軍結合中西畫法，將廣泛討論的議題融入畫作，相比長篇大論的文章也更能吸引讀者的目光。

為了鼓勵對漫畫有興趣和潛力的學生，莫大軍希望透過在輔仁大學設立獎學金，希望可以從中發掘更多台灣年輕的政治漫畫人才。他認為政治漫畫是一種普世的表達方式，在西方報紙中尤其普遍。因此，他希望台灣的年輕漫畫家能夠在表達方式上更加快速和多樣化，以更好地發揮他們的才華和影響力。

談起第一次出書的心得，莫大軍除了在這本書中作序獻給已故的父母外，並且感激朋友和親人的支持、鼓勵、及協助。他表示，比起他人的肯定，自我肯定也是一種非常重要的心態。 

有興趣訂閱或閱讀的民眾可上「雕蟲非小技」新書一網：https://thousandvolumes.com

莫大軍該則漫畫在網上有上百萬次轉傳率。（截至雕蟲非小技官網）
莫大軍該則漫畫在網上有上百萬次轉傳率。（截至雕蟲非小技官網）

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