新買醫療險未生效 華女病急無處就診

凱瑟（Kaiser）醫療網工作人員已預約患者就診，但醫院當場拒絕。（記者邵敏╱攝影）

南加洛杉磯縣一名華女 ，今年年初突發急病，但當她拿著醫療保險 卡就診時，卻被告知保險還未生效，尚在等待（pending）期間，看病需全額自費，醫療費 用可能高達幾千甚至是上萬元。對此，華女十分委屈，「我買的是今年一整年的醫療保險，為什麼生病還不讓用。」

洛縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民葛女士，今年年初突發上呼吸道感染，咳嗽劇烈，最初她不是很在意，因為正處流感高發季節，感冒咳嗽也屬正常，因此她在藥房購買非處方的咳嗽藥服用，以為過段時間就會恢復。

但幾天後，葛女士的咳嗽症狀愈發嚴重，影響到正常生活、工作。她回憶那段時間的病情，「我整晚不停地咳嗽，完全無法入睡；白天工作時，經常劇烈咳嗽到嘔吐，咳得身上多處疼痛難熬。」因為擔心氣管、肺部感染，她決定趕緊就診。

一、新買保險未生效 建議豁免聲明就診

葛女士今年新買的保險是凱瑟（Kaiser）醫療網，1月6日她電話預定就診時間，工作人員指出，這份醫療保險尚在等待期，1月14日才能生效，按照該醫療系統的規定，現在無法正常就診。聽到這個消息，葛女士表示不能理解，去年11月她就開始購買今年的醫療保險，所有手續都在12月上旬辦妥，為何到了1月初，保險還未生效。葛女士生氣地說：「我買的是2023年一整年的醫療保險，怎麼還有兩周的等待生效時間，那這段時間生病就處於沒有保險的空檔期嗎？」

葛女士往年的醫療保險都跟著工作單位購買，到2022年年底，舊的保險已失效，如今新舊兩張保險卡都無法使用，這讓她手足無措。在與凱瑟醫療網的工作人員進行長時間電話交流後，對方指出，可以幫助葛女士預定緊急護理（Urgent Care）的就診時間，到了醫院後，需要填寫一份豁免表格（Waiver Form），同意若這份保險無法生效，患者自付所有醫療費用，但如果在規定時間生效，就可以免除此次就診費。

二，醫院拒絕患者持卡就診 需全額自費

葛女士認為這樣的建議十分合理，1月7日她按照預約時間前往位於巴沙迪那市（Pasadena）的凱瑟醫院，但沒想到，前台工作人員在檢查醫療卡時，當場拒絕她就診。回憶那天的場景，葛女士覺得十分委屈，「他們不讓我進去看醫生，說我的醫療卡沒有生效，如果看病的話，醫療費全部自付。」因為涉及到拍攝胸片等各種診斷方式，前台表示當天費用可能高達幾千甚至上萬元。

無論怎樣解釋，醫院工作人員始終拒絕葛女士使用保險卡就診，對於所謂的豁免表格（Waiver Form），則表示從未聽過。葛女士一邊無法控制地劇烈咳嗽，一邊當場質問工作人員，「我現在病情緊急，為何安排好的預約卻不讓我看醫生。」但得到的是對方冰冷的回覆，「你可以等一周後醫保卡生效再來看，如果覺得自己有生命危險，那就現在自費就診。」

無奈的葛女士只能離開這家醫院，前往診所自費看病，「診所的治療費用，肯定比凱瑟這樣的大醫院要便宜些。」醫生當時診斷葛女士是細菌感染導致痙攣型咳嗽，建議先連續服用五天的抗生素，看病情如何發展。因為沒有醫療保險，葛女士選擇繼續等待一周，一直到保險卡生效後再拍攝胸片。

三，建議確認新保險獲批 再取消舊保險

葛女士後來表示，劇烈的咳嗽症狀在服用抗生素後逐漸緩解，但對於這段看病經歷，她十分感慨，「以前認為美國的醫療系統非常人性化，沒想到距離保險生效只有幾天，卻遇到這樣的大麻煩。幸虧我不是危及生命的重病，如果真碰到車禍這些緊急事故，難道也會被醫院拒之門外，或者病人全額自費？」