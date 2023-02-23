大風、驟雨、冰雹和彩虹 同日上演

亞凱迪亞22日下午降下花生米大的冰雹。（李春紅提供）

大風、驟雨、冰雹和彩虹，預計持續一周的冬季風雨22日說來就來，在低溫超乎尋常的同時陰晴變化多端，聖蓋博 谷華人聚居地區不少城市當天下午普降冰雹，從綠豆到花生米大小不等的冰雹橫掃巴沙迪那、聖瑪利諾、亞凱迪亞 和鮑爾溫公園等城市，一些民眾則經歷了當天下午「一邊風雨一邊彩虹」的奇觀。

當天下午到亞凱迪亞辦事的西來寺社區專員李春紅，就看到了冰雹。她說，當時大約是2點23分左右，她辦完事情出門取車，聽到雨中夾著白色的豆子，打到地上劈里啪啦地響，汽車前窗已落滿小指頭大小的冰雹，前後將近十分鐘。轉往羅蘭岡的路上，她的朋友果然傳來了在自家門前花園拍攝的冰雹情況，比花生米還大的一下子就落滿了花園小徑。

在巴沙迪那上班的郝琦律師表示，當天早上起來就感覺寒氣逼人，但上午天空還一直是藍的，沒想到下午2點剛過不久，就開始烏雲籠罩，開始是一點小雨，緊接著就是冰雹，劈里啪啦落在地上，砸在車上。大概三、五分鐘，冰雹就像聽到命令一樣，戛然而止，很快，又是藍天白雲。

下午4點半左右正在10號和605號公路交口附近的地產經紀Jimmy劉說，他眼前當時出現了一條美麗的彩虹，彩虹的背後則依然是未散的烏雲，遠處，一邊烟雨朦朧，一邊藍天白雲，感覺很奇特。

當天上午去聖伯納汀諾的water man山谷看野花的訓狗師楊潮明表示，車到花谷的時候是上午10點左右，天空雖藍，但已看到遠方雲層密布，東北邊可以看到大團大團的烏雲正飄過來，風也逐漸加大，風雨欲來的感覺。他說，滿山的野花似乎也提前感受到天氣的變化和濕冷，全部的花朵和花杯都收缩起来，不再開放。從大熊谷下来的汽車，頭上已經帶著雪。