我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

Trader Joe's這款斷貨王 比好市多同款貨更合亞裔口味

洛城新語／中國人買啥 外國就缺啥

洛城新語
洛城新語
洛城新語

中國2022年12月鬆綁動態清零政策，開放民眾出國後，大陸爆發「報復性」旅遊潮，出國人口激增。因為新冠變種病毒未消失，中國社群媒體謠傳日本龍角散喉糖對緩解COVID-19症狀有效，造成中國遊客狂買囤貨，日本全國出現缺貨狀況。龍角散公司官網因此聲明致歉，表示將努力恢復正常供貨。

中國有14億人，即使有能力出國者只占一、兩成或更低，但採購力超強，是國際公認的事實。中國人買什麼，全球就可能缺什麼，案例屢見不鮮，既讓賣家生意興隆雀躍，也讓有些商家緊張，或讓當地居民厭惡，隨人好惡情況而異。

猶記三年多前武漢爆發疫情，漸傳來美國，很多華人代購者或因「愛國」、或因賺錢，把美國所有連鎖藥局、雜貨店所有口罩一掃而空，寄回給國內親友，造成美國市場口罩全面缺貨，讓華裔在內的許多美國居民痛駡。

美國疫情進高峰後，口罩供不應求，最後還須靠中國、台灣等地的製造商緊急動員製造，美國才度過口罩危機。醫院急救用呼吸機、防護衣和面罩等，美國最終須靠「中國製造」，才恢復正常供應。中國真是讓美國人又愛又恨。

新冠變種病毒去年底在大陸爆發，除了大陸自產「蓮花清瘟」銷路大增，台灣的「清冠一號」用魚腥草和板藍根結合，對抑制在新冠病毒複製有效，同樣成為大陸很多人央請台灣親友大收購的對象，造成一劑難求和缺貨，也讓很多台灣民眾不高興。

再推及其他案例，近年中國人出國常狂買嬰兒奶粉，經常一人買數十罐，曾造成Costco也大缺貨，後來成立奶粉專區專門「侍候」中國客，如今奶粉熱潮消褪，存貨很多，不再搶購和缺貨。

不僅奶粉，南加州花旗參、鮑魚乾等也有類似現象。中國客大量出現時，商家貨架上常一貨難求；但三年疫情，使供應鏈中斷，中國客不來了，很多商家生意變差，索性關門，旅行業、遊覽車業和偏重接待國際旅客的餐館生意蕭條，正艱苦等待否極泰來。

日本近年也出現中國客搶購電鍋、免治馬桶座等現象，逼使商家用中文告示「每人限購一個或兩個」；返大陸的中國客的電鍋、馬桶座，在機場櫃台前堆積如山。後來還爆烏龍，原來瘋狂搶購的馬桶座，有些是中國製造。

中國客的購買力，更遠影響還包括瑞士各大精品手錶生產商，如勞力士、百達菲麗等，十幾20年來都門庭若市。但隨著中國反腐打貪，接著疫情衝擊，當年買啥缺啥的現象，恐已成美好回憶。精品店輝煌的黃金歲月能否再回來，要看中國經濟能否走出低谷而定。

買啥缺啥現象，還包括驢皮生產的阿膠。中國人富起來後，阿膠供不應求，動起非洲驢子腦筋。國際媒體報導，僅肯亞一國，九年內驢子數量就從180萬減少到120萬，一頭驢的皮可製成一公斤阿膠，在中國市售320歐元，價格翻一倍以上。烏干達、坦尚尼亞、迦納、尼日、奈及利亞等多國，都已祭禁令禁止驢皮出口。

中國人對鮑魚、燕窩、海參的需求，同樣衝擊南亞和太平洋各島國生態，人多好辦事，但人多也讓人又愛又怕。

疫情 口罩 日本

上一則

洛佩茲、小班新愛巢 1.5萬平方呎莊園曝光 掛牌3450萬元

下一則

大風、驟雨、冰雹和彩虹 同日上演

延伸閱讀

2.2億元抗疫物資 市府50萬賤賣

2.2億元抗疫物資 市府50萬賤賣
日本航機及機場內 3月13日起口罩解封

日本航機及機場內 3月13日起口罩解封
毫無預警…愛爾蘭、葡萄牙撤「黃金簽證」 擋中國人炒房

毫無預警…愛爾蘭、葡萄牙撤「黃金簽證」 擋中國人炒房
口罩醜陋症 下半臉走樣求醫變多

口罩醜陋症 下半臉走樣求醫變多
公共運輸口罩禁令不鬆綁 交通部：僅飲食可暫時脫罩

公共運輸口罩禁令不鬆綁 交通部：僅飲食可暫時脫罩
台口罩解禁上路、搭捷運仍要戴 違者最高罰1.5萬台幣

台口罩解禁上路、搭捷運仍要戴 違者最高罰1.5萬台幣

熱門新聞

槍擊案發生後大批民眾送來鮮花，表達對往生者的哀思與懷念。（讀者提供）

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

2023-02-22 11:28
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
Sara Jacqueline King欺詐1000 萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

南加女子欺詐1000 萬 賭場豪賭只剩11.98 元

2023-02-20 14:52
有華人選擇在台北轉機回中國，認為這樣綜合性價比比較高。（記者張宏／攝影）

華人曲線返中 要飛30小時 機票貴又難買

2023-02-22 02:20
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

2023-02-20 02:20

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡