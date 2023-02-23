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「誰敢動我的廣告牌？」57號公路出現看板之戰

記者王若然／波莫那報導
57號公路兩邊的「警告」廣告牌，十分顯眼。（記者王若然／攝影）
57號公路兩邊的「警告」廣告牌，十分顯眼。（記者王若然／攝影）

廣告牌經常出現在美劇中，圍繞廣告牌常常衍生出各種戲劇化的情節，例如電影「三塊廣告牌」，「廣告狂人」等。現實生活中，在洛杉磯縣波莫那市（Pomona）57號公路兩邊樹立的廣告牌也頗具戲劇性。廣告牌白色背景上，有著顯眼的紅色大字「警告」，還寫著「該廣告牌與一起訴訟有關，任何幫助波莫那市府拆除該廣告牌的人將被起訴。」

加州居民陳小姐說，57號公路是她上班必經之路，很難不注意到這個廣告牌，很好奇背後的原因。她說，感覺很戲劇性，廣告牌的主人態度豪橫，還指名道姓波莫那市府，像是在說：「誰敢動我的廣告牌，我就告誰。」

像這樣的廣告牌在57號公路兩側有四到五個，在波莫那境內靠近10號公路交匯處可見。目前不清楚該廣告牌標語出現的日期及數量，不過有網友稱在57號、10號、71號公路都可以看見，數量至少有五個。

該廣告牌的背後有一場涉及多方的官司，它的擁有者是Regency Outdoor Advertising（以下簡稱Regency），該公司是公路廣告牌的大業主，擁有南加州多數廣告牌。2019年，反對該廣告公司的組織「Citizens for Amending Proposition L against Regency」以及波莫那市府提告Regency公司，要求將這些廣告牌拆除，該訴訟目前仍在進行中，而Regency近日大貼警告標語也是對市府和「Citizens for Amending Proposition L against Regency」的抗議。

而這場官司則是由多年的政策變更導致的。早在1993年，當時Regency與波莫那市府簽訂一項20年合同，允許該公司在波莫那市境內高速路兩旁樹立十張廣告牌。不過就在雙方簽訂該項協議後不久，選民通過了Proposition L法案，禁止波莫那市樹立新的廣告牌。

到了2014年6月，Regency與波莫那市府合同到期，這時波莫那市府又通過了一項新決議，將與Regency的合同延長12年，允許其繼續樹立其中的九張廣告牌，條件是Regency支付市府100萬元。

該合同激怒了「Citizens for Amending Proposition L against Regency」組織。該組織認為合約的延期相當於簽署了新的合約，違反了Proposition L法案，因此將Regency告上法庭。2018年，加州第二區上訴法庭裁決，波莫那市府2014年簽訂的延期合同性質上屬於新合同，觸犯Proposition L。

此後，「Citizens for Amending Proposition L against Regency」和波莫那市府分別對Regency提告，要求其拆除這些廣告牌。這也就有了如今廣告牌的標語：「任何幫助波莫那市府拆除該廣告牌的，都將被起訴。」該官司目前仍在進行中，預計在今年6月由陪審團裁決。

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