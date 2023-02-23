世界十大花海 卡爾斯巴小鎮3月1日開放

花海還有古董拖拉車供民眾拍照。（取自The Flower Fields）

每年春季，在距離聖地牙哥 （San Diego） 不遠的卡爾斯巴（Carlsbad）小鎮上都會出現一片花海，成為小鎮獨一無二的特色和著名的旅遊景點。這片花海叫做The Flower Fields，被譽為「世界十大花海之一」，每年都吸引近十萬遊客慕名前往，踏青賞花，度過快樂的時光，這裡還是許多新人拍攝婚紗照的好地方。

2021年的卡爾斯巴（Carlsbad）花海。（記者朱敏梓/攝影）

占地55英畝的卡爾斯巴花田自1960年代起，就致力於種植各色鮮豔的花毛茛（Tecolote ranunculus）、又稱陸蓮花（Persian buttercups），今年的主題是「多彩生活」，整片花田將被充滿活力的粉色、紅色、橙色、黃色和白色的花毛茛鋪滿，為民眾營造春暖花開、最具春天氣息的氛圍。

卡爾斯巴花海擁有多年歷史，每年開放日期不定，但大約都是在3月至5月之間，為期六至八個星期，開放給公眾參觀，今年的花海將於3月1日開放，目前已經開啟售票：成人單票23元，60 歲以上老人和軍人21元，三至十歲兒童 12 元，三歲以下兒童免費；季票成人48元，60歲以上人士44元，三至十歲兒童 24 元，三歲以下兒童免費。

花毛茛黃色花。（記者朱敏梓/攝影）

除了五彩斑斕的鮮花之外，今年還會有冥想和聲音治療工作坊、花卉設計工作坊以及以植物為主題的幼兒故事等新活動。對於許多將要結婚的新人來說，在卡爾斯巴拍攝一組美美的婚紗照，或是舉行一個浪漫的結婚儀式，也是不錯的選擇，要注意的是，這些都需要提前申請。

卡爾斯巴花海地址位於：5704 Paseo Del Norte, Carlsbad, CA, 92008，民眾購票以及了解更多詳情，可前往https://www.theflowerfields.com/進行查詢。

提到花海的歷史，1920年代以來，園藝家Luther Gage選擇在卡爾斯巴定居，並將毛茛屬植物的種子帶到該地區種植。花毛茛是毛茛科花毛茛屬多年生宿根草本花卉，原產於地中海沿岸，法國、以色列 等歐洲國家，並已廣泛種植。目前世界各國均有栽培，其花色鮮豔豐富，花瓣五至數十枚，深受消費者喜愛。