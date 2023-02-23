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安那罕小學學區 沉浸式雙語課增加中文

安納罕訊
學習環境良好的安那罕小學學區。（學區提供）
學習環境良好的安那罕小學學區。（學區提供）

橙縣安那罕小學學區（Anaheim Elementary School District ，AESD）將擴大雙語沈浸式（Dual Language Immersion ，DLI）課程，學區教育委員會最近投票通過，將普通話（Mandarin）加入其2023-2024年的課程。學區轄下的羅斯福小學（Roosevelt Elementary）被指定為教學該課程的校園，該教學計劃由金安娜（Anna Bae Kim，譯音）博士主持，她並擔任該校校長。

安那罕小學學區教育總監Christopher Downing博士說，學區很高興為雙語沈浸式教學課程增加一種新的語言。研究表明，一門新的語言可以為日後的學業成功和職業機會打下堅實基礎。學區知名的雙語沈浸式教學課程使廣受好評的安那罕社區錦上添花，非常期待在學區的教室裡講普通話。

就像英語一樣，普通話是世界上使用最多的語言之一。在接受調查的安那罕小學學區的家庭中，超過63%的家庭投票贊成將普通話加入課程中。羅斯福小學將在下一學年從過渡性幼稚園（Transitional Kindergarten，TK）開始，舉辦雙語沈浸式普通話課程，並將每年增加該課程班級。

金安娜博士說，過渡性幼稚園是孩子們學習新語言的最佳年齡。「研究表明，孩子們就像海綿一樣，越早開始學習新語言，速度就越快。能夠下一學年在羅斯福小學領導這個課程，我感到很榮幸。」

未來，普通話將與西班牙語和韓語一起，成為AESD雙語沈浸式課程的第三種外國語言。

安那罕小學學區在安那罕市管轄24所學校，為近1萬5000名學生服務，也是加州最大的小學學區。該學區致力於通過從過渡性幼稚園TK至6年級的科學、技術、工程、藝術和數學（STEAM）、雙語言和音樂教育課程，為所有學生提供有吸引力和公平的學習機會。獲獎學校、創新課程和獨特的社區夥伴關係，使該學區成為當地的教育領先者。

AESD還為來自橙縣其他城市的學生以及來自洛杉磯縣的家庭提供服務，這些家庭喜歡為他們的孩子報名參加雙語沈浸式課程。更多關於安那罕小學學區將提供的普通話課程的資訊，以及為孩子報名入學，請訪問www.anaheimelementary.org 或致電714-517-7500。

安那罕小學學區的學生們在閱讀課本。（學區提供）
安那罕小學學區的學生們在閱讀課本。（學區提供）
知名的安那罕小學學區雙語沈浸式教學課程。（學區提供）
知名的安那罕小學學區雙語沈浸式教學課程。（學區提供）

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