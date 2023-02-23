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中西餐飲交流 名廚大顯身手

記者楊青/聖蓋博報導
來自洛杉磯各地的東西名廚21日匯聚聖蓋博醉長安美食餐廳舉行廚藝交流活動。（記者楊青/攝影）
來自洛杉磯各地的東西名廚21日匯聚聖蓋博醉長安美食餐廳舉行廚藝交流活動。（記者楊青/攝影）

來自洛杉磯各地的東西名廚，包括「飲食男女」設計總監林慧懿、秘魯廚神里卡多Ricardo Zarat等大廚，21日匯聚聖蓋博醉長安美食餐廳，舉行廚藝交流活動，數十道拿手料理各展風騷。

由中餐雜誌和美國中餐基金會聯合主辦的「粤品粤香中西廚藝交流會」，得到南加州東西名廚踴躍參與；李安電影「飲食男女」美食設計總監林慧懿、南美秘魯之廚神里卡多Ricardo Zarat 、成吉思汗Michelia法餐廚師曾金蓉（Kimmy Tang） 、粵菜名廚許津略、義大利廚師Francisco de Dominicis and Chris Frisco、北嶺滬菜冠軍名廚曾天松、米其林江南村餐廳主廚Henry張等，均現場獻藝，端出一款款創意料理；土包子大賽亞軍得主寧君還現場烹飪各式預製菜，現場百餘來賓大快朵頤，齒頰留香。

有南美秘魯「廚神」之稱的里卡多（Ricardo Zarat），曾連續五次登上洛杉磯的美食榜。他當天烹製的墨魚海鮮飯，用墨魚汁調製出淡淡海鮮味的米飯，油炸墨魚圈則用南美和中式醬料混合調理，上面零星點綴香菜，東西合璧。

里卡多表示，其實秘魯料理深受中餐菜餚、尤其是廣東菜的影響，早年廣東人移民到秘魯，帶去了地道的廣東美食，尤其是廣東潮州米粉，在當地深深扎根，受到民眾廣泛歡迎。近年在南加州非常流行的CHIFA菜式，其實就是秘魯菜和廣東菜的結合。他說，近年洛杉磯地區的秘魯風味餐廳已發展到120家左右，很多客人都是慕名而來，然後成為回頭客，秘魯菜越來越受歡迎，廣東菜功不可沒。

名廚端出拿手料理。（記者楊青/攝影）
名廚端出拿手料理。（記者楊青/攝影）

好萊塢成吉思汗餐廳女大廚曾金蓉，當天則做了檸汁椰香蛙腿飯，香炸蛙腿配上椰香米飯，鮮調的檸檬醬不僅提味，更讓整個擺盤耳目一新。滬菜冠軍名廚曾天松當天貢獻的春捲，凸顯了精緻春捲的巧思；他的薯絲蝦球則用創新手法製作，造型乾淨清爽。美食專家林慧懿一隻魷魚做出三道菜，讓人嘆爲觀止。

名廚端出拿手料理。（記者楊青/攝影）
名廚端出拿手料理。（記者楊青/攝影）

加州眾議員方樹強的代表，聖蓋博市長丁言愉、亞凱迪亞市議員鄭博仁，以及中華會館、越柬寮僑團、台灣僑社和大陸新僑代表，參加了當天的廚藝交流和美食品嘗會。方樹強社區代表和丁言愉均表示，聖蓋博谷地區不僅是華人和亞裔聚居地區，更是全美中餐美食中心，東西大廚的交流不僅讓推動行業的交流，更向民眾提供了更為寬廣的美食選擇窗口。方樹強和丁言愉等特別向中餐雜誌總編Betty謝、美國中餐基金會會長林慧懿頒獎，感謝她們為推動東西美食交流所作出的努力和貢獻。

參加當天廚藝交流的大厨們獲得表彰。（記者楊青/攝影）
參加當天廚藝交流的大厨們獲得表彰。（記者楊青/攝影）

美食 加州 聖蓋博

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