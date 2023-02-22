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警局長談打擊犯罪 警力＋守望相助

記者張宏╱杉磯報導
亞市警局局長Roy Nakamura。（市府圖片）
亞市警局局長Roy Nakamura。（市府圖片）

亞凱迪亞近日一周內發生至少12起竊盜案引發居民關注，亞市警局局長Roy Nakamura21日回信本報詢問，分享盜賊罪案特徵和典型行徑，他表示，亞市警局通過基於當前的技術和數據來打擊犯罪，同時居民鄰里守望非常重要。

Nakamura表示，竊盜案的上升趨勢不是只是亞市， 洛縣和其他社區都在經歷同樣的問題。盜賊作案手段包括，在其車輛上移除、更換或使用「紙質」牌照。身穿連帽運動衫或夾克和戴口罩。進入後院前先敲前門，看看是否有人在家。砸碎房屋的後窗進入房屋。拆除紗窗並撬開窗戶。瞄準打開的窗戶或車庫門。

同時作案以三至四人一組的方式進行，負責駕駛逃亡汽車的司機，通常將車停在附近的街道或車道上。有時盜賊在竊盜案中使用不止一輛車，包括逃走的車輛和監視的車輛。他們基本通過手機交流，目標是現金、珠寶、手錶、名牌包和錢包。

他表示，入室竊盜常困擾像亞市這樣的富裕城市，警局一直在監控數據並制定策略來打擊住宅和商業竊盜犯罪。他不便透露警局戰略的細節。 但他可以說，警局的策略是基於當前的技術和數據，這些技術和數據使警局能夠有效且高效地在整個城市部署警局警力。 同時亞市還有額外的人員在受竊盜影響的特定區域巡邏。

警局戰略本身並不能使警局努力獲得成功。執法機構推動的任何計畫的成功都依賴於所服務社區的支持。 因此，警局依靠與社區的伙伴關係來減少和預防城市犯罪。 警局通過公開會議和公告依靠社區參與來建立這種關係。「看到某事，報告某事」（See Something, Say Something）的鄰里守望相助，和養成「鎖起來、隱起來、保存起來」（Lock It, Hide It, Keep It）的習慣，對幫助警方打擊犯罪至關重要。他強烈敦促居民，如果發現任何對社區不尋常的事件，立即報警。

亞市警局局長Roy Nakamura21日分享盜賊罪案特徵和典型行徑，他表示，亞...
亞市警局局長Roy Nakamura21日分享盜賊罪案特徵和典型行徑，他表示，亞市警局通過基於當前的技術和數據來打擊犯罪，同時居民鄰里守望非常重要。（本報檔案圖）

亞凱迪亞 口罩 洛縣

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