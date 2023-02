警局長談打擊犯罪 警力＋守望相助

亞市警局局長Roy Nakamura。(市府圖片)

亞凱迪亞 近日一周內發生至少12起竊盜案引發居民關注,亞市警局局長Roy Nakamura21日回信本報詢問,分享盜賊罪案特徵和典型行徑,他表示,亞市警局通過基於當前的技術和數據來打擊犯罪,同時居民鄰里守望非常重要。

Nakamura表示,竊盜案的上升趨勢不是只是亞市, 洛縣 和其他社區都在經歷同樣的問題。盜賊作案手段包括,在其車輛上移除、更換或使用「紙質」牌照。身穿連帽運動衫或夾克和戴口罩 。進入後院前先敲前門,看看是否有人在家。砸碎房屋的後窗進入房屋。拆除紗窗並撬開窗戶。瞄準打開的窗戶或車庫門。

同時作案以三至四人一組的方式進行,負責駕駛逃亡汽車的司機,通常將車停在附近的街道或車道上。有時盜賊在竊盜案中使用不止一輛車,包括逃走的車輛和監視的車輛。他們基本通過手機交流,目標是現金、珠寶、手錶、名牌包和錢包。

他表示,入室竊盜常困擾像亞市這樣的富裕城市,警局一直在監控數據並制定策略來打擊住宅和商業竊盜犯罪。他不便透露警局戰略的細節。 但他可以說,警局的策略是基於當前的技術和數據,這些技術和數據使警局能夠有效且高效地在整個城市部署警局警力。 同時亞市還有額外的人員在受竊盜影響的特定區域巡邏。