保護居民安全 亞市府為警長掛保證

亞凱迪亞警局。（檔案圖片）

亞凱迪亞 （Arcadia）近日在七天內發生至少12起盜竊案，本報20日致函亞市市府經理Dominic Lazzaretto和五名市議員，詢問亞市警局在改善社區治安做出了哪些努力和實際的舉措。

市府經理Dominic Lazzaretto表示，他會讓警局中村局長（Roy Nakamura）回覆關於亞市治安的問題，且他可以保證，局長所做的一切都會考 慮到城市居民安全。市府所有的員工都這樣做，因為這是市府所做的最重要的事情。

警察 局長Roy Nakamura已在亞市警局工作31年，2019年他就任局長至今，亞市警局工作沒有太多變化和新鮮感。例如亞市警局每周公布的警局工作日誌，多年來一直保持著一周只對外公布14個案件的節奏，堪稱一種統計美學。一個每天處理各種案件和突發狀況的警局，竟然多年來在警局工作日誌上保持著一個固定數值，或許從某個側面說明警局行政管理的僵化和刻板。

亞市副市長April A. Verlato則回覆表示，市議會的每個人都將居民安全放在首位。市議員也是亞市居民，也想保護家園和家人。2009 年，她的住所在三周內被盜竊兩次。她丈夫和她聽取警察建議，採取一系列措施阻止此類犯罪再次發生。他們有一隻大狗，且從街上可看到他們家的正面，增加了房屋的可視性。他們還安裝了Ring門鈴，可記錄每個經過的人。房子前面還有從黃昏到黎明一直亮著的燈光，房子兩邊還安裝感應式探測燈，房屋也安裝警報系統。同時她所住的地區有一個非常好的鄰里守望系統，她認為擁有鄰里守望的鄰居很重要，很多罪犯就是這樣被抓起來的。

亞市三名新任的市議員在競選時，也都強調會為改善亞市治安做出努力，但截稿前，他們沒有回覆本報記者的查詢。