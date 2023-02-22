亞市成盜賊最愛 竊搶1周12起

位於Encanto路900號街區發生汽車盜竊，幸虧目擊者及時報警，讓警方抓捕了盜竊嫌犯。（亞市警局提供）

亞凱迪亞 市（Arcadia）每天都發生竊盜，有時還一天發生三起，成了竊賊最愛城市？

亞凱迪亞2月5日至11日一周內記錄在案的竊盜案至少12起，不僅每天都有，且有時還一天記錄三起竊盜案件，另外還有未記錄在每周案件的其他竊盜案件。治安如此惡化，讓民眾擔憂。

亞市5日早上8時22分，位於南第五街200街區的一處住宅發生入室竊盜。 監控錄像拍到一名嫌疑人偷走受害者放在車庫裡的冰箱，嫌犯強行撬開車庫門進入室內竊取財物。嫌犯是一名未知種族的男性，身高5呎7吋，體重150磅，穿著淺色襯衫和深色褲子。

當天下午2時41分，位於西Camino Real街某處住宅發生入室竊盜。 受害人發現不明嫌疑人打碎屋後的滑動玻璃門，進入室內洗劫，然後逃離。目前還不清楚財物損失。

2月6日晚上9時58分，位於Sewanee路2300號街區一處住所發生入室竊盜，監控錄像拍下嫌疑人打破房屋滑動玻璃門，並洗劫房屋的畫面。財物損失還未知曉， 兩名嫌疑人都被描述為男性，身穿連帽運動衫和運動褲。

2月7日發生三起竊盜案件。凌晨4時30分，位於東Huntington大道145號的餐廳警鈴大作， 監控錄像拍下一名嫌疑人強行打開餐廳後門並在辦公室裡搜查財物。警鈴響起後，嫌犯迅速徒步逃離，沒有拿走任何財物。這名男性嫌犯身材魁梧，穿著全黑衣服，戴著黑色口罩 。

當天上午11時41分，位於Rodeo路1500號街區的一處住所，發生入室竊盜。監控錄像拍到兩嫌犯一腳踹開住所大門，但因為住戶最近剛搬走，房內空空如也，所以空手而逃。 晚上9時58分，位於西Palm道300街區的一處住宅發生入室竊盜未遂案件，受害人在後院看到試圖入室竊盜的嫌犯，雙方打了照面後，嫌犯被嚇跑。 兩名嫌疑人都戴著口罩，身穿連帽夾克，乘坐一輛白色轎車逃離。

2月8日下午2時31分，南Baldwin道400號商場的永合豐發生商業竊盜。不明嫌疑人從建築物的屋頂切開一個洞，進入餐廳的酒庫。然後帶著未確定數量的酒逃跑。當天晚上，在位於Encanto路900號街區發生汽車 竊盜，幸虧目擊者及時報警，讓警方抓捕了嫌犯。

2月9日下午6時，位於南Baldwin街1401號的CVS藥店停車場，發生搶劫未遂。受害人稱嫌疑人在她上車時抓住她，試圖偷走她的手袋。幸虧她在過程中抓住手袋，讓對方沒有得手。 嫌犯隨後登上一輛等在旁邊的黑色轎車逃跑。嫌犯是一名身穿飛行員夾克的西裔男性。

2月10日分別發生竊盜和搶劫案。晚上7點25分，位於南第三街100號街區一個住宅據報發生入室竊盜；在當天中午12時20分到下午6時50分的某個時間，有人通過車庫打開側窗進入受害人的車庫，然後從車庫進入室內。嫌犯洗劫室內，並帶走數量不明的財物。

晚上8時06分，位於Las Tunas街9952號的CVS藥店發生搶劫。嫌犯從從藥店偷走財物，當藥店員工與他們對峙時，一名嫌犯推搡並拳打員工，然後帶著被盜物品逃跑。 嫌犯是一名西裔女性和一名西裔男性。