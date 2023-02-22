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Goodwill二手買賣 環保抵稅一舉兩得

記者劉子為╱洛杉磯報導
Goodwill目前已形成「捐贈-銷售-回收-培訓-回饋社會」的成熟商業模式，不僅讓預算有限的消費者能買到物美價廉的商品，也為貧困群體創造就業機會。（記者劉子為╱攝影）
Goodwill目前已形成「捐贈-銷售-回收-培訓-回饋社會」的成熟商業模式，不僅讓預算有限的消費者能買到物美價廉的商品，也為貧困群體創造就業機會。（記者劉子為╱攝影）

美國知名連鎖二手商店Goodwill，不僅是低預算消費者的淘寶天堂，也是處理閒置衣服和物品的好地方。捐物品給Goodwill不僅能助力環保且回饋社會，還可以用於抵稅，一舉兩得，何樂不為。

Goodwill二手商店起始於1902年，由牧師Edgar J. Helms和教友創立。Helms一直在為弱勢群體爭取更多資源和工作機會，他留意到很多富人在衝動消費後會產生閒置物品，覺得能加以利用。於是，Helms和他的團隊開始挨家挨戶詢問富人是否有能捐獻的衣物，搜集之後，會召集勞工或志願者將這些二手衣物發放給弱勢群體。

如今的Goodwill已經發展成大型連鎖二手商品店，不僅有助於慈善公益，還促進二手商品的流通。Goodwill目前已形成「捐贈-銷售-回收-培訓-回饋社會」的成熟商業模式，不僅讓預算有限的消費者能買到物美價廉的商品，也為貧困群體創造就業機會，推動經濟的可循環發展。

記者走訪洛杉磯比佛利大道(Beverly Boulevard)的Goodwill後發現，衣服的定價大多在20元以下，春夏秋冬四季的衣服都可以淘到。二手家具也基本在50元以下，甚至戴森（Dyson）的吸塵器也僅售80元，約為原價的二折。來Goodwill購物的不僅有為省錢和支持環保的普通消費者，也不乏職業設計師。常駐洛杉磯的電影服裝設計師若萱表示，她是Goodwill的常客，因為平時參與很多小電影的拍攝，製作預算有限，且許多服裝用完一次就會閒置，Goodwill就成了她鍾愛的衣櫥。

即便沒有購買廉價二手衣物的需求，也可以成為Goodwill的捐贈者。捐贈衣物不僅能向社會獻出愛心，也能用於抵稅。Goodwill接收大多狀況良好的二手物品，比如衣服、家用電器、家具、書籍、裝飾品等，但通常不接受大型家具、武器、液體等。Goodwill在收到捐贈物後，會由培訓的員工進行整理、清洗、分類，然後上架Goodwill的零售店。

有意捐贈者可以通過任一Goodwill的實體店捐贈，到店捐贈後向工作人員索要收據（receipt），並合理填寫所捐物品的市場價值，可以參考Goodwill官網對各種二手物品的估值。如果填寫的捐贈物品價值超過5000元，需要附上專業評估師報告（Appraisal Report）。假設你的邊際稅率（marginal tax rate）為30%，向Goodwill捐贈市場價1500美元的物資，就能省450元的稅。

不過，並非所有人的稅收情況都適合通過向Goodwill捐贈抵稅。根據國稅局（IRS）的規定，只有當採取逐項列舉扣除額(Itemize deduction)時，可以將「向符合資格的慈善機構提供的餽贈」用於抵稅。對於採用標準扣除額(standard deduction)的納稅人，無法通過捐物來抵稅，但可以通過向指定慈善機構捐錢抵稅。

視頻來源：世說新聞小組

Goodwill官網提供對各種二手物品的估值，圖為對二手傢俱的估價。（截圖自Go...
Goodwill官網提供對各種二手物品的估值，圖為對二手傢俱的估價。（截圖自Goodwill官網）
知名連鎖二手商店Goodwill不僅是低預算消費者的淘寶天堂，也是處理閒置衣服和...
知名連鎖二手商店Goodwill不僅是低預算消費者的淘寶天堂，也是處理閒置衣服和物品的好地方。（記者劉子為╱攝影）

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