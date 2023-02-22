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非裔小學生被畫成「猴子」 家長怒

記者邵敏／洛杉磯報導
畫上寫著「你是我最喜歡的猴子」。(取自KTLA)
畫上寫著「你是我最喜歡的猴子」。(取自KTLA)

南加內陸聖伯納汀諾縣厄浦蘭市（Upland）一名非裔小學生，最近收到同學的種族主義畫作，畫上寫著「你是我最喜歡的猴子」、「致我最喜歡的棉花採摘者」。該校同學甚至表示要畫一幅掛在樹上的奴隸畫作，送給另一名非裔學生，家長對此感到非常憤怒。

事情發生在厄浦蘭聯合學區的 Pepper Tree 小學，據稱一名六年級學生送給一名非裔同學一系列種族主義圖畫，其中一幅畫上寫著「你是我最喜歡的猴子」，而另一幅畫上寫著「致我最喜歡的棉花採摘者」，畫上有猴子、棉花等圖案。

這件事讓許多人感到震驚和不安。收到畫的非裔學生母親表示，在受到同學的持續騷擾後，她讓女兒從學校出來，並希望得到校方即時答覆。但這位母親指出，事件發生期間該學區幾乎沒有採取任何行動。

家長Maylana 和 Rome Douglas有三個孩子在同一所學校上學，他們說自己的女兒也是種族主義目標。 Maylana指出，同學表示要送給女兒一幅畫，上面特別寫著「你是我最喜歡的奴隸」，他們打算把她的女兒畫成一個掛在樹上的奴隸。家長對此非常擔憂，一群女孩還聲稱要給自己的女兒按摩背部，因為現在是非裔歷史月（Black History Month）。 Rome表示，這些女孩告訴他的女兒，這是黑人的月份，非裔有權按摩背部，也許只有半個月，因為她們說女兒只有一半是非裔血統。

這不是厄浦蘭市的學生第一次經歷種族歧視。去年此時，同學區另一所學校的一名教師，在農曆新年慶祝活動中發表反亞裔言論後被停職。

在這起種族歧視事件發生兩周後，Pepper Tree小學的校長面對事件，給家長發了一封信。一天後，地區官員將一段視頻上傳到 YouTube，學區董事會主席 Sherman Garnett 在視頻中表示，「我非常清楚地表明，對任何類型的仇恨言論、騷擾，我們都採取嚴格的零容忍政策。」

學校家長會 （PTA ）主席Robin Allen表示，家長們都在尋求答案。她希望學區不要像過去那樣掩蓋問題，大家都想知道零容忍意味著什麼，不是第一次發生這樣的情況，也不會是最後一次發生，最重要的是對這種情況如何處理反應。

學區官員提供一份聲明，部分內容如下：在得知學生給班上另一個孩子送這些令人作嘔的種族主義圖畫後，校方立即進行調查，卡片上的內容令人震驚和憎惡，「我們對學生不得不忍受種族欺凌造成的傷害深感遺憾。」當被問及創作這些圖畫的學生是否會受到紀律處分時，學區表示隱私法不允許他們分享這些信息。

畫上寫著「致我最喜歡的棉花採摘者」。(取自KTLA)
畫上寫著「致我最喜歡的棉花採摘者」。(取自KTLA)

學區 非裔 種族主義

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