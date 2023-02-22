奇諾岡公園遊客增 驚動響尾蛇

華人近日在奇諾岡州立公園內撞見一條響尾蛇。（受訪者提供）

奇諾岡州立公園 (Chino Hills State Park）近日野花盛開，吸引不少民眾前來遊玩。然而，在這漫山邊野的浪漫下面，卻也「暗藏危機」。上周末，華人 安女士就在公園內意外撞見一條響尾蛇（Rattlesnake）。

安女士說，當時她和家人遊玩結束，正在打道回府的途中。突然，前面的車放慢速度，車內的人開始往外探頭拍照。於是她也跟著望了過去，一眼就看見這條體型不算太大的蛇，橫在道路一側蜿蜒前行。因為好奇，她在經過時搖下了車窗打算拍照，結果就聽見一陣陣嗡嗡作響的怪聲，她突然意識到今天遇上的這條可能就是「傳說中的」響尾蛇。

其實，在奇諾岡州立公園看見響尾蛇並不稀奇。每年春夏，都有遊客在山裡見到牠們的身影，公園內也設有不少關於響尾蛇的警示牌。根據奇諾岡州立公園官網信息，公園內最常見的是南太平洋響尾蛇（Southern Pacific Rattlesnake ）和紅鑽石響尾蛇（Red Diamond Rattlesnake），另外還有金花鼠蛇（Gopher Snake）和王蛇（King Snake）。牠們通常在3、4月從冬眠中醒來，直到10月份才再次進入休眠。

奇諾岡州立公園工作人員表示，通常來說，現在還沒到「響尾蛇季」，一般需要等到山裡氣溫再高一些時牠們才有可能出現。然而，前兩年因為疫情 ，公園遊客較少，有些蛇可能把冬眠的庇護所安在了遊客經常光顧的地方；而今年野花盛開公園人流量又格外大，可能就驚動了牠們。

工作人員還表示，雖然響尾蛇聽起來令人毛骨悚然，但通常沒有攻擊性，只有在受威脅時才會發起進攻或挑釁。如果在公園裡遇到響尾蛇，應為牠們留出足夠空間，避免驚擾牠們，建議停下來等牠們離開或遊客掉頭離開，不要試圖撿起牠們。響尾蛇通常會盤踞在陰涼有遮蔽的地方，由於牠們的顏色與土色非常接近，通常不易被發現，遊客在徒步時應格外留意。