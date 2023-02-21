180萬元勁球二獎 花落聖地牙哥縣

聖地牙哥縣朱拉維斯塔開出五個號碼匹配的勁球彩券。（Getty Images）

NBC 4電視台報導，聖地牙哥 縣朱拉維斯塔（Chula Vista），19日開出180萬元以上的勁球 （Powerball）彩券。

加州 彩券局（California Lottery）宣布，這張勁球彩券，在東湖（Eastlake）一家殼牌（Shell）加油站開出，五個號碼中獎，但並未對中勁球號碼（Powerball number），獎金約180萬1715元。

在其他州開出除勁球號碼之外匹配的五個號碼，獎金約在100萬元或200萬元，但加州法律對非頭獎獎金採用「彩池制」（pari-mutuel）制，因此獎金可能比他州來得高。

這期並未開出六個號碼都匹配的彩券，20日頭獎增至8700萬元。

18日開出的勁球數字是8、21、31、32和37號，勁球號碼為23，頭獎獎金為7300萬元。

當天也是距上次六個號碼全部開出後，頭獎第五次「槓估」。

根據舉辦抽獎的「多州彩券協會」（Multi-State Lottery Association）數據，五個號碼與開出的勁球號碼匹配機率為2.93億分之一。獲獎總概率是24.87分之一。

勁球在全美45個州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）等地販售。