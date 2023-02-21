兩賊在西好萊塢夜總會偷手機 當場被捕

嫌疑女子被捕後還滿不在乎地咬著口香糖。（KTLA5）

南加洛杉磯西好萊塢 （West Hollywood）一家夜總會，日前一男一女兩名小偷盜竊遊客手機 ，現場舞者發現後，聯繫警衛當場拘留兩人，視頻記錄了抓捕的過程。

這起事件發生在2月19日（周日）凌晨，案發地點位於聖塔蒙尼卡大道（Santa Monica Blvd）8900號的熱門夜總會Rocco’s。

夜總會管理層在社交媒體上解釋說，案發時，一名舞者看到一男一女似乎在扒竊手機，立即從舞池下來跟著小偷，並示意警衛拘留他們。現場視頻顯示，嫌疑男子在夜總會外被制伏後壓在地上，女子被捕後還滿不在乎地咬著口香糖，周圍不少人在圍觀。

據悉，從嫌犯身上當場搜到多部手機，並歸還給被害人。洛縣警局提醒居民和遊客，要時刻提防這些小偷小摸行為。警方稱，盜賊通常成群結隊，一晚上最多可以偷走20部手機，其他一些財物比如錢包等，也很容易失竊。

盜竊犯罪率的增加並不只發生在西好萊塢地區，聖蓋博地區的華人城市也時有發生，人們在超市、商場、甚至好市多 ( Costco)大賣場購物時，都曾發生隨身物品被盜的情況。有被害人指出，自己的手機當時就放在口袋裡，被人撞了一下，很快就感覺手機被順手拿走，有更多的人都是在毫不知情時被偷走手機，或其他貴重物品。