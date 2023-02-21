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洛城新語／加州治水荒應全方位節水

洛城新語

加州州長紐森（Gavin Newsom）上周簽署一項行政命令，要求暫停環境法對河川的保護，以便抽取更多的河水，為未來可能出現的旱情做好準備。然而，環保人士提出這一舉措會對依賴強勁河水生存的瀕危魚類造成威脅；而紐森政府的擁護者則強調，此舉可以確保春夏季節民眾用水充足。

紐森政府認為加州水資源管理問題的根本痛點在於「缺水」。當然，加州缺水顯而易見，可即便在這種情況下，整個加州被「浪費」的水似乎也一直不少。

首先從占比來看，整個加州農業用水一直占了最大一頭。根據加州水資源局數據，農業用水約占加州總用水量的80%，而城市用水只占約10%的水資源。這一數字表明加州的水資源主要用於支持農業，這是加州用水最多的行業。而且考慮到農業對加州經濟發展、稅收、就業等方面的貢獻，加州政府通常也將農業視為水資源分配的優先項目。

既然如此，政府是否可以花點力氣鼓勵農業節水技術的創新？或加大經濟激勵措施、提高農業節水技術創新的積極性——例如通過力度更強的稅收減免、補貼或融資來鼓勵農民投資節水技術和設備。其次，是否可以嘗試通過制定法律法規來規範農業用水行為，如要求農業灌溉時使用高效節水灌溉系統。若只是一味以犧牲環境為代價確保水源供應，而非提高農業用水成本，對農業節水技術進行開發的投資回報率自然也就高不起來。

能源開發也一直在「耗」水。加州政府一直大力支持太陽能和風能等清潔能源的開發，這些項目的建設和運營需要大量的水資源。早有人認為，此類能源項目的開發會對本來就缺水的地區和造成更為負面的影響。例如在沙漠地區建造太陽能發電站就可能會破壞當地的生態系統，水資源的過度耗費也會影響當地野生動物的生存。針對這些項目是否也應該出台相應的限制措施呢？

再說，雖然城市用水（即用於家庭、商業、公共設施和工業等方面的水量）只占加州可用水資源的10%左右。但不得不說，美國人的節水意識仍有待提高，美國家庭的平均用水量為每人每天約320升，遠高於全球平均水平。政府更應該通過提供更多的經濟激勵措施如補貼節水裝置、制定更嚴格的節水標準、加強用水教育等方式來鼓勵民眾節約用水。

節約用水，從點滴做起。節約用水，人人有責。

加州 紐森 投資

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