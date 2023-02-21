橙縣女詐千萬 豪賭6個月慘賠 只剩11.98元

Sara Jacqueline King欺詐1000萬，用於在拉斯維加斯豪賭剩下11.98 元。（加州地方法院）

橙縣（Orange County）一名女子面臨指控，她去年使用1000萬元的欺詐貸款 資金，在拉斯維加斯永利酒店（Wynn Las Vegas）豪賭六個月，現在名下只剩11.98元。

根據2月11日在加州 地方法院提起的訴訟，Sara Jacqueline King 通過加州貸款公司，從英屬維爾京群島（British Virgin Islands）的 LDR 國際有限公司獲得近1030萬元貸款。原告LDR國際有限公司聲稱，向第三方借款人提供的 97筆貸款都是King虛構的，現在這筆錢已經沒了。訴訟指出，證據顯示被告King的名下現在只有11.98元。

訴訟稱，King將原告借給貸款公司的大部分資金都用於拉斯維加斯的豪賭，過著非常奢侈的生活，同時還用於 King的其他個人用途。原告認為，King搬進永利度假村酒店，在那裡住了六個月，並且全天候24小時參與賭博。

97筆虛假貸款的隨附文件顯示，這些貸款的抵押品包括豪華汽車 、珠寶、手表、骨董貴金屬硬幣、名牌手袋、船隻、遊艇、以及從有擔保的體育合同中獲取收入，並說明工資和獎金金額。

根據訴訟，這些巨額貸款事實上只是King使用這筆錢的掩護。訴訟指出，對於原告向 King貸款公司提供的97筆貸款，King就第三方貸款、第三方貸款的抵押品，和第三方貸款的資金提供各種虛假的書面陳述。

訴訟文件包括King的幾張照片，她通過電子郵件與原告聯繫的內容。其中一張照片顯示，她與四名NFL四分衛 Aaron Rogers、Tom Brady、Patrick Mahomes和Josh Allen合影，據信這是在拉斯維加斯舉行的The Match高爾夫錦標賽期間拍攝。